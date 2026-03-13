Más de 100 tiburones bacota filmedo en la Bahía de San Antonio

Un asombroso avistaje en aguas de Río Negro revela un cardumen de tiburones bacota, marcando un hito en la historia de la región. Esta fascinante observación podría ofrecer valiosos datos sobre el comportamiento de la especie.

Un fenómeno poco común en la costa rionegrina

Recientemente, un grupo de más de cien tiburones bacota fue filmado mientras cruzaba el Golfo San Matías, y se ha transformado en uno de los registros más significativos sobre esta especie en la zona. Este avistaje, capturado por el piloto de dron Maximiliano Facundo Cartes Salas desde la Bahía de San Antonio, proporciona información vital sobre el comportamiento de estos fascinantes animales.

Detalles sobre el tiburón bacota

Los tiburones bacota, que pueden medir entre 2,5 y 3 metros de longitud y pesar entre 80 y 100 kilos, suelen habitar aguas más profundas del Atlántico sur. A pesar de su tamaño, su interacción con los humanos es escasa, con pocos registros de ataques en Argentina.

Un pilar ecológico en peligro

A pesar de ser la especie de tiburón más común en el país, el bacota está catalogado como vulnerable. Son objeto de pesca deportiva y pueden ser capturados accidentalmente en redes comerciales. Su labor ecológica es esencial, ya que actúan como reguladores de otras poblaciones marinas, contribuyendo a mantener el equilibrio del ecosistema.

Expertos destacan la importancia de esta observación

Desde el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos (CIMAS), se subraya la relevancia de las imágenes obtenidas por Cartes Salas, las cuales ofrecen información sobre los hábitos actuales de los tiburones bacota, que no suelen ser avistados en esa región. La bióloga marina Florencia Fernández enfatizó que este acontecimiento es especialmente significativo para la costa rionegrina.

Características biológicas del tiburón bacota

La bióloga resalta que los tiburones bacota poseen características biológicas únicas: crecen lentamente, alcanzan la madurez sexual tardíamente, y tienen largos ciclos reproductivos, lo que los hace aún más vulnerables a la pesca. Por lo general, sus camadas son pequeñas, acentuando la necesidad de protegerlas.