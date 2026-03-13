Parálisis en financiamiento de BBC World Service podría permitir influencia de estados hostiles, advierten diputados

La incertidumbre en la financiación del BBC World Service podría dar oportunidad a la propaganda de naciones adversarias, advirtieron miembros del Parlamento británico.

Un reciente informe de la comisión de cuentas públicas del Parlamento ha encendido las alarmas sobre el futuro del BBC World Service. Con el cierre del actual acuerdo de financiación a la vista, el organismo se enfrenta a una reducción real de sus recursos, lo que podría socavar la confianza internacional en uno de los principales medios de comunicación del mundo.

Incertidumbre Financiera y sus Consecuencias

La falta de claridad sobre los fondos ha generado preocupación, especialmente a medida que el gobierno se apresta a realizar un congelamiento de recursos. Esta situación se ha vuelto crítica en un escenario global donde la influencia de los medios estatales de Rusia y China sigue creciendo de manera alarmante, con inversiones que oscilan entre £6 y £8 mil millones anuales.

Desafíos en la Confianza y la Audiencia

El presupuesto del BBC World Service ha disminuido un 21% en términos reales en los últimos cuatro años. Los datos revelan que la audiencia digital también ha caído un 11% en el último año, lo que plantea serias dudas sobre la estrategia de comunicación de la BBC en un mundo donde la desinformación de medios rivales está en aumento.

Impacto de la Desinformación Global

Los estudios muestran un aumento en la confianza hacia los medios estatales chinos y rusos, alcanzando tasas del 70% y 71% respectivamente, en contraste con el 78% de confianza que mantiene la BBC. Esta caída en el apoyo podría ser aprovechada por potencias que deseen llenar el vacío informativo dejado por el servicio británico.

Reacciones del Parlamento y de la BBC

Geoffrey Clifton-Brown, presidente conservador de la comisión, expresó que el BBC World Service es una «joya» del poder blando británico, pero su relevancia se ve amenazada por decisiones de financiación a corto plazo y una gobernanza deficiente. «Cada recorte arriesga abrir la puerta a la propaganda de estados hostiles», advirtió.

Petición de Recursos a Largo Plazo

Desde la BBC, se ha señalado la necesidad de financiación estable y sostenida, planteando que el gobierno debería retomar el pleno financiamiento del World Service durante la próxima revisión de la carta de la BBC. Un portavoz de la organización afirmó que están implementando cambios para demostrar un mejor uso de los recursos y mejorar la transparencia en la gobernanza.