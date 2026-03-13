Alarma por el cierre de 2,000 panaderías en dos años: 16,000 empleos en riesgo

Martín Pinto, representante de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), ha alertado sobre una crisis sin precedentes que ha llevado al cierre de 2,000 panaderías en solo dos años y la pérdida de 16,000 empleos en el sector.

Un panorama desolador

En declaraciones a Radio con Vos, Pinto enfatizó que la actual situación es inédita en la historia de la panadería argentina. “Nuestra comisión está compuesta por personas de diversas edades, y ninguno de ellos recuerda haber enfrentado una crisis semejante, ni durante la dictadura, ni en la década de 1980, ni en la crisis de 2001. En la pandemia fuimos considerados un sector esencial, por lo que nunca habíamos vivido algo así”, comentó.

Impacto en el empleo y los negocios

La alarmante cifra de 2,000 panaderías cerradas y 16,000 empleos perdidos supone una fuerte sacudida para el sector. “Es un evento sin precedentes que no se ha visto antes en nuestra industria”, afirmó Pinto, quien pide respuestas efectivas para enfrentar esta crisis.

Incremento desmesurado de costos

El referente del sector no solo se detuvo en las cifras de cierres, sino que también subrayó cómo los aumentos de costos han complicado la situación. “En los últimos dos años, los precios de los servicios han subido un 480%, mientras que nosotros solo hemos podido aumentar el precio de nuestros productos un 150%. Esto significa que estamos constantemente a la zaga de los aumentos”, destacó.

El desafío de los alquileres

El costo del alquiler de locales también ha experimentado un repunte formidable. “En 2023, un local de barrio costaba entre 500,000 y 600,000 pesos, y hoy los precios oscilan entre 1,600,000 y 2 millones de pesos. Esto nos obliga a negociar mes a mes las condiciones con los propietarios”, ilustró Pinto.

Gastos de servicios que se disparan

El incremento de las tarifas de luz y gas es otro golpe duro para las panaderías. “Anteriormente, pagábamos entre 60,000 y 70,000 pesos; hoy estamos hablando de sumas que rondan entre 1,200,000 y 1,300,000 pesos”, agregó el representante.

Pinto concluyó expresando su preocupación al afirmar: “No hemos logrado ajustar el precio de nuestros productos al mismo ritmo en que han aumentado nuestros costos. La situación es insostenible.”