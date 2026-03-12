Othar Reestablece el Suministro de Agua por Zonas Tras el Derrumbe del Hermitte

El intendente Othar Macharashvili se reunió con vecinos afectados por el deslizamiento del cerro Hermitte, anunciando un plan para reanudar gradualmente el suministro de agua potable en la zona.

Durante un encuentro con los residentes de El Marquesado y Los Tilos, Macharashvili, acompañado de su equipo y representantes de la SCPL, informó sobre los pasos a seguir para restablecer el servicio de agua en la región. La normalización se llevará a cabo gradualmente y por sectores, a partir de la próxima semana, un alivio muy esperado por los vecinos.

Avances en la Recuperación de Servicios

En la reunión estuvo presente el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, quien explicó que el restablecimiento del suministro de agua se realizará mediante un esquema de distribución enfocado en las distintas áreas afectadas. “Nuestro objetivo es normalizar el abastecimiento de agua y el funcionamiento de las cloacas en los sectores impactados”, comentó Ostoich.

La Importancia del Diálogo con los Vecinos

El intendente destacó la relevancia de mantener un canal de comunicación abierto con la comunidad. “Recibimos muchas consultas sobre los servicios, particularmente el de agua, y nos complace haber podido responder todas las inquietudes. También discutimos los avances de un estudio que se realiza con IATASA y SRK, y los vecinos se mostraron conformes con la información recibida”, agregó.

Colaboración y Proyectos Futuros

Ricardo Malcolm, representante del barrio Los Tilos, alabó el encuentro, señalando que se lograron resolver las diferencias entre el municipio y la cooperativa. Esto permitirá iniciar las obras para restaurar el servicio de agua en las zonas damnificadas. “Se presentó un plan alternativo que beneficiará a los domicilios”, subrayó Malcolm.

Además, se brindó información sobre los estudios técnicos en progreso, realizados en colaboración con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. “Es posible que tengamos algunos resultados pronto, lo que nos permitirá avanzar en tareas preventivas”, aseguró.