Investigan falla eléctrica y su vínculo con las pantallas solares

Incendio Devastador en el Casino de Mendoza: ¿Qué Ocurrió?

Un incendio de grandes proporciones en uno de los anexos del Casino Fuente Mayor, ubicado en Mendoza, ha desatado la alarma entre empleados y visitantes, dejando a su paso cuantiosas pérdidas materiales y múltiples interrogantes sobre su origen.

Sin víctimas, pero con daños significativos. El incidente tuvo lugar el miércoles por la tarde, poco después de las 16:00, en el complejo Tótem Boulevard, que alberga no solo la sala de juegos, sino también un hotel, consultorios médicos, comercios y restaurantes.

Detalles del Incendio y su Evacuación

El fuego se desató en el techo de la sala de juegos, causando daños irreparables en esa área, así como en algunas instalaciones de locales comerciales y el centro de salud circundante. El humo se extendió incluso hacia un gimnasio cercano. El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que la evacuación fue rápida y eficaz, asegurando que todos los presentes lograron salir a tiempo. Sin embargo, algunos bomberos resultaron heridos debido a golpes e inhalación de humo y requirieron atención médica.

Investigación en Curso

Las autoridades iniciaron de inmediato las pericias para determinar las causas del siniestro. Entre las hipótesis, se investiga un posible desperfecto eléctrico relacionado con los paneles solares instalados en el techo del complejo. Según el Ministerio Público Fiscal, el fuego podría haberse originado debido a un problema en la caja eléctrica de uno de los paneles solares. Peritos especializados trabajan para evaluar el riesgo de demolición del edificio afectado. Se espera que los resultados de estas investigaciones estén disponibles en un plazo de 48 horas.

Impacto Económico y Laboral

La situación del casino no solo es alarmante por el incendio, sino también por la deuda impositiva que enfrenta. La Legislatura de Mendoza ha recibido varios pedidos de informes sobre la deuda con la Administración Tributaria Mendoza (ATM), así como una controversia judicial sobre las alícuotas que deben abonar los gerenciadores al gobierno provincial. Legisladores de la oposición han solicitado un desglose de la situación impositiva del Casino Fuente Mayor, temiendo que una crisis podría repercutir negativamente en el sector económico y en el empleo de la región.

Consecuencias para los Empleados

Con la devastación de su espacio laboral, alrededor de 110 empleados han quedado en una situación incierta. De este total, 50 pertenecen a la planta estatal y 60 son trabajadores directos del operador privado del casino, perteneciente al grupo Kristich.

Sobre el Grupo Kristich