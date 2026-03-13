El Gobierno recauda US$ 150 millones con la emisión de bonos en dólares

La Secretaría de Finanzas ha anunciado resultados positivos en la reciente licitación de deuda, mostrando una sólida confianza del mercado en la estrategia financiera del país.

El gobierno argentino ha logrado adjudicar un total de $10,42 billones en una licitación de deuda realizada el pasado jueves 12 de marzo, recibiendo ofertas que suman $12,89 billones. Este resultado representa un rollover del 108,09% sobre los vencimientos programados para la fecha.

Una Estrategia Financiera Exitosa

Felipe Núñez, un destacado analista del sector, indicó que se ha prolongado la duration de la cartera en 0,78 años, destacando que aproximadamente $3,1 billones (casi el 30% de la oferta) ha sido destinado a bonos con vencimientos en 2027 y 2028.

Detalles del Bono en Dólares

Además, en la misma licitación se han colocado US$ 150 millones en bonos con vencimiento en octubre de 2027, ofreciendo una tasa de interés real de 5,59% anual.

Analistas del mercado consideran que este resultado es un claro indicativo de que el Gobierno está manteniendo una buena capacidad para refinanciar vencimientos en el contexto local.

Resultados por Tipo de Bono

LECAP/BONCAP

– 15/5/26 (S15Y6) – $2,21 billones, 2,60% TEM, 36,07% TIREA.

– 30/9/26 (S30S6) – $0,41 billones, 2,53% TEM, 34,96% TIREA.

CER

– 15/5/26 (X15Y6) – $2,74 billones, 0,37% TIREA.

– 30/9/26 (X30S6) – $1,09 billones, 5,09% TIREA.

– 31/3/27 (TZXM7) – $0,85 billones, 6,87% TIREA.

– 30/6/28 (TZX28) – $1,87 billones, 8,7% TIREA.

TAMAR

– 31/8/26 (M31G6) – $0.59 billones, margen de 3.01%.

– 26/2/27 (TMF27) – $0.42 billones, margen de 4.72%.

Dólar Linked

– 30/4/26 (D30A6) – $0,08 billones, 6,35% TIREA.

– 30/9/26 (D30S6) – $0,16 billones, 5,13% TIREA.

Hard Dólar

– 29/10/27 (AO27) – US$ 150 millones, 5,59% TIREA (5,45% TNA).

Próximos Pasos en el Mercado de Bonos

La Secretaría de Finanzas ha anunciado que este viernes, hasta las 13 horas, se llevará a cabo la segunda ronda del bono AO27, con un total adicional de US$ 100 millones al precio de corte de la licitación de hoy.