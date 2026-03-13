El posible error estético de Adorni

Lilia Lemoine Defiende a Manuel Adorni: "Su Error No se Compara con la Corrupción del Kirchnerismo"

La diputada libertaria Lilia Lemoine salió en apoyo de Manuel Adorni en medio de la polémica por el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York. Lemoine cuestionó la atención mediática sobre este asunto, comparando la situación con la corrupción de anteriores gobiernos.

Durante una entrevista en el canal LN+, Lemoine expresó su sorpresa por el enfoque que se ha dado a este tema, indicando que existen problemas mucho más graves en el país. «En lugar de hablar sobre asuntos críticos, nos enfocamos en si Adorni viajó con su mujer», señaló.

Las Allegaciones y el Contexto del Viaje

La controversia estalló cuando se reveló que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, viajó con la comitiva oficial a Nueva York, donde se celebró la Argentina Week, a pesar de no ocupar un cargo en el gobierno. Esto generó una segunda polémica cuando se conoció que Adorni justificó la presencia de Angeletti al mencionar que «quería que me acompañe durante esta semana tan intensa».

Comparaciones Controversiales

Lemoine defendió a Adorni recordando que «no se subió a un yate, y no llevó consigo a un grupo de amigos», en clara referencia a las controversias que envolvieron a ex funcionarios kirchneristas. “Lo que hizo Adorni pudo ser un error cosmético, que no se acerca a lo que se ha visto en otros gobiernos”, afirmó.

Reacciones a la Cobertura Mediática

La diputada cuestionó el énfasis que se le ha dado a esta historia, advirtiendo que, si bien genera interés, resulta doloroso estar analizando en exceso estos temas. «Después de lo que hemos vivido, tenemos que ver cómo se apoya a un jefe de Gabinete que es objeto de ataques brutales», comentó.

Clarificación de Costos y Más

Lemoine también aseguró que no hubo un costo adicional para el Estado por el viaje de Angeletti y reclamó que se detenga la campaña mediática en contra de Adorni. «Él pagó de su propio bolsillo los cinco días en Punta del Este durante su viaje privado», detalló.

Reflexión sobre la Chicana de Lali Espósito

En la misma intervención, Lemoine abordó la chicana hecha por la artista Lali Espósito, quien comentó en redes que «se están deslomando» durante sus shows. «Me parece bien que se haga humor con la situación», expresó, aunque lamentó que se ignore la violencia política que ha ocurrido recientemente.

Lemoine concluyó señalando que debe haber una distinción clara entre errores administrativos y el escándalo de corrupción que, según ella, representa la verdadera preocupación en el país.