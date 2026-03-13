Actívalo y Viaja Sin Costo: Guía Rápida

¡Nuevas Facilidades para Usuarios de Cuenta DNI! Pagos Sin Contacto desde tu Celular

La billetera digital del Banco Provincia se renueva y añade una funcionalidad innovadora que promete transformar la forma de pagar. Descubre cómo facilitar tus compras y aprovechar al máximo las promociones disponibles.

La plataforma Cuenta DNI, del Banco Provincia, ha lanzado una funcionalidad revolucionaria: ya es posible realizar pagos sin contacto en establecimientos habilitados. Esta mejora tecnológica está diseñada para mejorar la experiencia de sus más de 10 millones de usuarios.

Transforma tu Celular en un Medio de Pago

Gracias a la tecnología NFC, los usuarios pueden realizar pagos de forma rápida y segura, evitando la necesidad de llevar efectivo o tarjetas físicas. Además, esta actualización permite acceder a beneficios exclusivos de Visa en asociación con el banco.

Comienzo Exclusivo en Dispositivos Android

Por el momento, esta funcionalidad está disponible únicamente para usuarios de Android, en una primera etapa de lanzamiento.

Cómo Activar el Pago Sin Contacto en tu Cuenta DNI

Para comenzar a disfrutar de esta nueva opción, sigue estos pasos sencillos:

Ingresa a la sección «Tarjetas» en el menú de funcionalidades de la app. Allí podrás activar la función NFC tanto para tarjetas de débito como de crédito. Recuerda aceptar los términos y condiciones, seguido de una validación biométrica para asegurar tu identidad. Una vez verificados los datos, estarás listo para pagar simplemente acercando tu dispositivo al lector.

Aprovecha Descuentos en Transporte Público y Más

Los usuarios que utilicen la función de pago sin contacto disfrutarán de beneficios destacables, entre ellos un reintegro del 100% en pasajes de subte y colectivos del AMBA, con un tope de $10.000 al mes. Además, los jueves podrás obtener un 30% de descuento en supermercados Coto sin límite de tope. También hay promociones en Starbucks y reintegros en locales del Movistar Arena.

Transacciones Seguras y Simples

Una vez que actives la función, realizar un pago es muy sencillo: solo selecciona «Pagar con NFC» en la app, acerca el celular al lector y así podrás pagar con tu tarjeta predeterminada.

Esta funcionalidad no solo simplifica el proceso de compra, sino que también te brinda seguridad y comodidad en cada transacción.