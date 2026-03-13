Polémicas en el Huracán-River: agarrón, penal y expulsiones

En un intenso duelo en Parque Patricios, River Plate debutó con buen pie bajo la dirección de Eduardo Coudet, pero el partido estuvo marcado por decisiones arbitrales polémicas que levantaron ampollas.

Un Gol y un Penal Que Cambiaron el Rumbo del Partido

Sebastián Driussi abrió el marcador para River Plate, pero la tranquilidad del visitante se vio sacudida cuando el árbitro Nicolás Ramírez sancionó un penal en contra por una falta de Lucas Martínez Quarta sobre Jordy Caicedo. El ecuatoriano no dudó y transformó la oportunidad en gol, equilibrando el encuentro antes de ir al descanso.

El Debate Sobre la Decisión Arbitral

El juez no dudó al señalar la falta, a pesar de las protestas de Martínez Quarta y del propio Coudet, quien solicitó que se revisara la jugada. El VAR, sin embargo, no intervino, y el gol de Caicedo se convirtió en un punto de discordia.

Fundamentos del Penal

La acción fue clara: Martínez Quarta sujetó de la camiseta a Caicedo, limitando su capacidad de movimiento al intentar disputar el balón, lo que justificó la decisión de sancionar la falta desde los 12 pasos.

Más Polémicas y un Segundo Penal

La controversia no terminó ahí. En el segundo tiempo, un segundo penal fue concedido, esta vez a favor de River Plate, tras una falta de Fabio Pereyra sobre Ian Subiabre. Aunque la sanción fue adecuada, la ejecución del tiro libre por parte de Juanfer Quintero fue detenida por el arquero Hernán Galíndez.

La Mano Que Desata Nuevas Polémicas

A los 76 minutos, un tiro libre de Quintero rebotó en la mano de Emmanuel Ojeda, llevando al VAR a revisar la jugada. La posición de la mano de Ojeda, extendida y apartada del cuerpo, fue clave para determinar la falta, resultando en un tercer penal que Gonzalo Montiel ejecutó sin errores, poniendo a River nuevamente al frente 2-1.

Expulsiones y la Última Controversia

Mientras se repetía la escena del penal, Lucas Carrizo y Facundo Colidio fueron expulsados tras un encontronazo, en el que no hubo lugar para la interpretación favorable. Con el partido en progreso, otra jugada polémica se presentó cuando Juan Bisanz cayó en el área bajo el desafío de Paulo Díaz. A pesar del roce, el contacto no fue suficiente para considerar penal, según el criterio arbitral.