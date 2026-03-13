EE.UU. permite compra temporal de petróleo ruso para combatir el aumento de precios tras la guerra en Irán

Estados Unidos Aprueba Compra Temporal de Petróleo Ruso en Aguas Internacionales

El gobierno estadounidense ha dado luz verde para la adquisición temporal de petróleo ruso sancionado que se encuentra actualmente en alta mar, en una medida que busca estabilizar los mercados energéticos.

Medida Temporal Durante Tiempos Turbulentos El secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, explicó que esta autorización tiene como objetivo fomentar la estabilidad durante la crisis energética actual ligada a la guerra en Irán. La medida estará vigente hasta el 11 de abril.

Detalles del Anuncio

«Esta decisión es de alcance limitado y solo aplica al petróleo en tránsito. No se espera que genere un beneficio financiero significativo para Rusia», afirmó Bessent. Los mercados reaccionaron ante la noticia, con los precios del petróleo superando los 100 dólares por barril y las acciones globales sufriendo caídas debido a ataques recientes a buques en el Golfo Pérsico.

Tensiones en el Golfo Pérsico

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, declaró que el país continuará bloqueando el estrecho de Ormuz, vital para el tránsito de una quinta parte del petróleo mundial, mientras promete vengar a los iraníes muertos en ataques estadounidenses e israelíes. «El aumento temporal de los precios del petróleo es solo una perturbación a corto plazo, lo que beneficiará enormemente a nuestra economía a largo plazo», comentó Bessent.

Es posible el Respaldo Militar

Bessent también mencionó que el gobierno de EE.UU. consideraría la escolta de buques a través del Estrecho de Ormuz «tan pronto como sea militarmente posible». La necesidad de esta acción siempre estuvo contemplada en sus planes. Al ser consultado sobre el inicio de esta protección, afirmó: «Lo haremos en cuanto podamos garantizar un paso seguro».

La Mayor Liberación de Petróleo por la AIE