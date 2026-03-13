Los 3 Indicadores Clave para Saber si el Bear Market Ha Llegado para Quedarse

La criptomoneda más popular del mundo enfrenta un desafío crucial en torno a los 70.000 dólares, generando incertidumbre entre los inversionistas sobre su futuro inmediato.

Bitcoin (BTC) se encuentra en una fase crítica, donde el análisis de mercado y los temores de los inversores entran en juego. Luego de romper una “bandera bajista”, una figura que suele presagiar más caídas, la criptomoneda se esfuerza por mantenerse en el nivel de los 70.000 dólares.

El dilema persiste: ¿estamos formando un soporte o simplemente presenciamos un rebote antes de nuevas caídas?

Escenario incierto: ¿nuevo ciclo bajista?

El analista Iván Bolé advierte que la situación actual es delicada. Según su evaluación, el actual ciclo bajista se intensificó tras el desplome de finales de 2025, y cada intento de recuperación parece solo alimentar futuras bajas.

El fantasma del pasado: paralelismos inquietantes

Bolé menciona similitudes con el desplome de 2022, sugiriendo que el deterioro aún podría estar en sus etapas finales. Aunque el precio ha llenado varios huecos de liquidez, la escasez de volumen comprador genera inquietud.

“El movimiento bajista sigue presente, como un personaje de película de acción”, afirma. Si Bitcoin no logra superar los 85.000 dólares, el riesgo de alcanzar los 53.000 o incluso los 49.000 es real. “El siguiente soporte serio no aparece hasta los 32.000 dólares”, advierte.

Miradas diferentes: ¿una caída menos severa?

No todos los analistas son pesimistas. Nicolás Rosso, un referente en el sector, señala que aunque la caída fue más rápida de lo que se esperaba, los niveles de soporte son más sólidos.

“Bitcoin ahora tiene una capitalización más alta, lo que ayuda a amortiguar los extremos”, explica Rosso. Para él, una corrección del 50% respecto a los máximos es indicativa de un mercado más maduro, donde grandes instituciones han comenzado a jugar un papel importante, reduciendo la especulación de los inversores minoristas.

La estrategia «hormiga»: acumulando sin riesgos

Con la cautela necesaria, José Luis del Palacio, cofundador de Decrypto, propone que el mercado no se mueve de forma lineal y que intentar adivinar el “piso” es un error común. “El nivel actual parece un buen rango para acumular, aunque no necesariamente sea el más bajo”, sugiere.

Del Palacio recomienda la técnica de compras escalonadas (Dollar Cost Averaging), que consiste en adquirir un porcentaje fijo cada vez que el precio baja. Con esto, se busca ajustar el precio promedio de entrada a niveles cercanos a los 60.000 dólares.

Para el analista, un indicio de que la situación ha cambiado sería la superación de los 76.000 dólares. Mientras tanto, cualquier aumento hacia los 90.000 debería considerarse como una recuperación temporal en un marco que, al menos hasta finales de 2026, seguirá siendo bajista.