Buenos Aires, Primera Sede: Conoce a los Oradores

El próximo 19 de marzo, Buenos Aires se convertirá en el epicentro de la innovación financiera al albergar el primer Fintech Meetup de 2026, un evento clave para abordar el futuro del sistema financiero local.

Esta iniciativa, impulsada por la Cámara Argentina Fintech, promete reunir a destacados expertos y referentes del sector para debatir sobre los cambios y desafíos que enfrenta la industria financiera nacional.

Un Encuentro Innovador

El evento, que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será inaugurado por Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech, junto a Mariano Biocca y Pablo Caputto, CEO de Naranja X, anfitrión del encuentro. La jornada estará estructurada en tres fascinantes paneles dedicados a discutir el presente y futuro del sistema financiero local.

Quién Define el Futuro Financiero

El primer panel, titulado “Quién diseña la próxima etapa del sistema financiero”, contará con la participación de expertos como:

Pablo Caputto (Naranja X)

Agustín Onagoity (Mercado Pago)

Agustín Danza (Revolut Argentina)

Agustín Gallo (Prex)

Gabriela Renaudo (Visa)

Fernando González (Mastercard)

Este panel será moderado por Mario López, quien conducirá la conversación sobre las innovaciones que se avecinan en el sector.

Finanzas Abiertas: Nuevas Oportunidades

La segunda charla, “Finanzas Abiertas: la plataforma para escalar el crédito en Argentina”, incluirá la voz de:

Sofía Arrobas (Naranja X)

César Gazzo Huck (Gobierno)

Jonathan Omar Barbero (Banco Nación)

Matías Friedberg (Ixpandit)

Matías Filippo (Mercado Libre)

Moderada por Mariano Biocca, se centrará en el papel crucial de la tecnología en la expansión del crédito.

Construyendo el Futuro del Dinero

Finalmente, el panel “El futuro de la infraestructura del dinero” ofrecerá perspectivas de líderes como:

Marcos Schefer (Ripio)

José Marcos Pereira (Poincenot)

Magdalena Almada (Banco Coinag)

Candelaria Villagra (BIND)

Raúl Piccolo, CEO de ePagos, será el moderador de esta charla, enfocándose en cómo la infraestructura puede soportar las necesidades del futuro financiero.

Mario Biocca resalta la importancia de este evento: «Las Fintech han transformado la vida de millones en Argentina, y estos meetups son esenciales para crear un espacio donde empresas y reguladores dialoguen sobre la construcción del sistema financiero del mañana».