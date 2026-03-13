Milei viaja a España para un foro económico sobre criptomonedas

La agenda del presidente argentino Javier Milei se intensifica con su próximo viaje a Madrid, donde participará en actividades centrales que reflejan su alineación con ideologías liberales y su enfrentamiento a corrientes socialistas en Europa.

Este jueves, a pesar de sus reticencias a viajar, el mandatario argentino despegó hacia Chile para asistir a la toma de posesión de José Antonio Kast. Sin embargo, su vuelo no termina ahí; volará a Madrid, donde se espera que su arribo sea justo después del mediodía del viernes.

Un Encuentro Estratégico con Santiago Abascal

En esta ocasión, Milei visitará España por cuarta vez desde su asunción. El evento más destacado está programado para el sábado 14, donde se reunirá con su colega, Santiago Abascal, presidente del partido VOX, durante la mañana en Buenos Aires.

Diálogo con Líderes Libérales

Un vistazo al programa de Milei incluye también una reunión con Jesús Huerta de Soto, un prominente economista español y defensor de las ideas libertarias. Esta conexión es vital, ya que Milei considera a Huerta de Soto como uno de los académicos más influyentes en su entorno ideológico.

Clausura del Madrid Economic Forum

En la tarde del sábado, alrededor de las 16:00 horas de Argentina, Javier Milei tendrá un papel protagónico en el cierre del Madrid Economic Forum. Este evento, organizado por Racks Labs y Abast Global, aborda temas de emprendimiento, inversión y comunicación, en un marco que prioriza la batalla cultural.

Junto a Milei, compartirán el escenario economistas respetados como Juan Ramón Rallo y Daniel Lacalle, además del comunicador Vito Quiles. La ocasión se presenta como una plataforma para aumentar la visibilidad de ideas liberales frente al versus de las políticas socialistas.

Premio Reconocimiento y Cripto Curiosidades

Un momento destacado del viaje será la entrega de un premio en honor a Ludwig von Mises, que recibirá de manos del economista alemán Philipp Bagus. Curiosamente, este reconocimiento llega en un escenario donde Milei ha enfrentado desafíos relacionados con el criptomundo, tras haber promovido su propia criptomoneda $Libra.

El Regreso a Buenos Aires

Se prevé que el presidente regrese a Buenos Aires el domingo a las 9 de la mañana, tras una visita que promete ser decisiva en su estrategia política y comunicacional en el contexto internacional.