Productores Podrán Elegir Veterinario Privado para Vacunación contra la Aftosa

A partir de 2027, los productores ganaderos podrán elegir a sus veterinarios para la vacunación de sus animales, marcando un cambio significativo en el sistema sanitario en Argentina.

La reciente resolución 201 del Senasa, publicada en el Boletín Oficial, representa un avance notable en la flexibilización del esquema sanitario relacionado con la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Desde el 1° de enero de 2027, los productores ganaderos tendrán la libertad de seleccionar a su veterinario privado acreditado para la aplicación de las vacunas.

Un Cambio Esperado por los Productores

El Senasa tiene hasta el 2027 para adaptar sus sistemas y controles para permitir este nuevo enfoque en la vacunación. Los productores se han mostrado preocupados por estar atados a fundaciones que manejan la vacunación a precios diferenciados y han solicitado cambios urgentes en la regulación sanitaria.

Libertad para Elegir y Contratar

Con la nueva resolución, los ganaderos podrán acordar directamente con veterinarios acreditados la compra, conservación y aplicación de las vacunas obligatorias. Esto introduce un sistema más dinámico en la organización de las campañas de vacunación.

Los productores ahora pueden decidir con quién contratar el servicio de vacunación en sus establecimientos, garantizando mayor autonomía. Gza. ESV

Un Nuevo Enfoque en el Programa Nacional de Erradicación

Desde la dirección actual del Senasa, se busca expandir la libertad de elección de los productores en la contratación de servicios sanitarios, facilitando así el cumplimiento de las campañas de vacunación. El titular de un Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) podrá seleccionar a un veterinario privado acreditado como vacunador.

Responsabilidad y Manejo de Vacunas

Los veterinarios que participen en el programa deberán garantizar la correcta conservación de los productos biológicos, asumiendo la responsabilidad de la cadena de frío y el almacenamiento de las vacunas desde su compra hasta su aplicación.

Proceso de Comunicación y Registro

Para implementar el nuevo sistema, los productores deberán informar al Senasa sobre su decisión mediante un sistema de autogestión. La comunicación debe hacerse con al menos 30 días de anticipación para las vacunaciones sistemáticas, mientras que para las vacunaciones estratégicas es posible informar en cualquier momento.

Impacto en el Mercado y Oportunidades

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha promovido la liberación de la comercialización de la vacuna contra la fiebre aftosa. Recientemente, se ha permitido el ingreso de un nuevo laboratorio brasileño, Tecnovax, al mercado.

Si bien el sistema de fundaciones seguirá en funcionamiento, esta nueva normativa permite a los productores explorar alternativas que se alineen mejor con sus necesidades y circunstancias.

Vigilancia Sanitaria y Responsabilidad Veterinaria

Los veterinarios tendrán también el deber de reportar any novedades relevantes sobre la salud animal, actuando como agentes de información en la vigilancia sanitaria de enfermedades animales.

Simplificación Administrativa

El gobierno justifica esta movida como parte de un proceso más amplio de simplificación administrativa y desregulación que busca mejorar la eficiencia en las campañas de vacunación. La intención es ofrecer un marco que otorgue mayores libertades a los productores ganaderos.

Con esta decisión, se aspira a ampliar significativamente las opciones que tienen los ganaderos en la selección de profesionales que participen en las vitales campañas de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis.