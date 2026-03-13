EE.UU. reduce su déficit comercial en más del 25% en enero gracias a un aumento en exportaciones

El reciente informe del Departamento de Comercio muestra una notable disminución en el déficit comercial de Estados Unidos, impulsado por un crecimiento en las exportaciones tras un periodo de gran inestabilidad para el comercio internacional.

Una caía significativa en el déficit

En enero, el déficit en el comercio de bienes y servicios descendió más de un 25% en comparación con el mes anterior, situándose en 54,500 millones de dólares. Este descenso contrasta con las proyecciones de economistas, quienes anticipaban un déficit de alrededor de 66,000 millones de dólares.

Exportaciones en auge

Las exportaciones crecieron un 5.5% en enero respecto al mes previo, gracias al aumento de envíos de oro no monetario, metales preciosos, computadoras y aeronaves. En cambio, las importaciones experimentaron una ligera baja del 0.7%, impulsada principalmente por una reducción en los productos farmacéuticos.

Cambio en el comercio internacional

El mercado comercial estadounidense vivió un año de fluctuaciones extremas debido a las decisiones arancelarias adoptadas por la administración del ex presidente Donald Trump. Estas políticas se implementaron con el fin de disminuir la dependencia de productos importados y revitalizar la manufactura local. Aunque las tasas arancelarias se mantuvieron sin cambios en enero, la reciente anulación de muchos de estos aranceles por parte de la Corte Suprema podría traer consigo nuevos ajustes.

Consecuencias del conflicto en Irán

Según Bloomberg Economics, una de las principales interrogantes para el año 2026 es si los minoristas optarán por reponer inventarios mediante un aumento en las importaciones o si preferirán fomentar la producción interna. Además, el conflicto bélico en Irán, iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, podría tener repercusiones significativas en el comercio y transporte marítimo en la región de Medio Oriente.

Proyecciones económicas

Los recientes datos sobre el comercio serán cruciales para que los economistas ajusten sus proyecciones del producto interno bruto (PIB) del primer trimestre. Según el modelo GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, se preveía que las exportaciones netas restaran medio punto porcentual al PIB. En el cuarto trimestre anterior, estas apenas contribuyeron al crecimiento económico.

Al considerar los datos ajustados por inflación, el déficit comercial de bienes se redujo a 83,900 millones de dólares en enero, lo que refleja una situación más equilibrada en el intercambio comercial estadounidense.