Jugador de pádel provoca inundación tras golpear un caño de agua

Un insólito accidente en un club de pádel de Quilmes dejó a todos boquiabiertos: un jugador, sin querer, rompió un caño de agua y causó una inundación. La situación se volvió viral en las redes sociales y generó una serie de reacciones inesperadas.

El Incidente que Sorprendió a Todos

La noche del martes, en Calchaquí y Rodolfo López, un grupo de amigos disfrutaba de un emocionante partido en La Meca, un popular complejo de pádel en Quilmes oeste. La diversión se tornó en caos cuando, durante una jugada, uno de los jugadores intentó un tiro arriesgado que terminó desencadenando un desastre inesperado.

Un Tiro Arriesgado y sus Consecuencias

El video muestra cómo el jugador intentó un golpe que, por su ambición, estaba destinado al fracaso. Lo que no imaginaba es que su fallo sería más allá de lo esperado: la pelota impactó contra un caño de agua de la instalación, provocando una verdadera “catarata” que inundó la cancha y obligó a suspender el partido.

La Causa del Desastre

El objeto impactado resultó ser un caño de la red contra incendios del recinto. Al romperse, se activó el sistema de emergencia, llenando rápidamente el área de juego con agua. Las imágenes, compartidas por Solano.tv, se viralizaron al instante, generando una oleada de memes y comentarios graciosos.

Cierre Temporal del Complejo

Como resultado del inusual incidente, el complejo de La Meca tuvo que cerrar sus puertas no solo en la noche del martes, sino también el miércoles, para realizar las reparaciones necesarias y asegurar que las instalaciones estuvieran en condiciones de volver a recibir a los jugadores.