Tensión en Medio Oriente: Sigue en Vivo la Guerra entre EE. UU., Israel e Irán – 13 de marzo

La ciudad de Beirut se encuentra en el epicentro de un conflicto devastador que ha desatado el pánico entre sus habitantes, quienes se ven forzados a refugiarse en las calles y plazas, incluido el emblemático paseo costero conocido como “corniche”.

Explosiones y densas columnas de humo negro marcan el paisaje de una metrópoli que, aunque acostumbrada a la guerra, enfrenta ahora una crisis sin precedentes.

El humo asciende tras un ataque aéreo israelí en los barrios del sur de Beirut.

FADEL ITANI – AFP



Los ciudadanos de Beirut, que han soportado décadas de conflictos, aseguran que lo que están viendo ahora es “algo jamás experimentado”. Las tensiones han escalado a niveles alarmantes, transformando la vida cotidiana en una pesadilla.

Una persona observa el impacto de los ataques aéreos en la noche del 12 de marzo de 2026.

– AFP



La Brutal Realidad de un Conflicto Acelerado

En la madrugada del jueves, el horror se desató con un ataque aéreo que dejó ocho muertos en el vibrante paseo costero de Beirut, un lugar que solía ser un símbolo de la vida y cultura libanesa, con sus playas y restaurantes.

Un Pueblo en Shock

Beirut, dividida y asustada, atraviesa una de sus etapas más oscuras. La cotidianidad se ha transformado en un constante temor y la incertidumbre palpita en el aire. Los ciudadanos, al borde del colapso, buscan refugio y respuestas ante una situación que parece empeorar con cada nuevo amanecer.

La Guerra y su Impacto

La historia de Líbano está marcada por la violencia. La guerra civil que sacudió al país entre 1975 y 1990 dejó profundas cicatrices, y los conflictos recurrentes con Israel han sembrado un legado de desconfianza y angustia. La actual escalada de violencia en Beirut se siente como una regresión a esos días oscuros, planteando un escenario desolador.