¿Por qué HYPE podría aumentar un 60%?

En un giro inesperado, el token HYPE ha capturado la atención del mercado criptográfico tras un incremento cercano al 8% en menos de 24 horas. Actualmente, el activo ronda los 35 dólares, lo que deja a los analistas preguntándose: ¿hacia dónde se dirige ahora?

Los análisis de mercado sugieren un panorama optimista, apuntando a una posible escalada del 30% al 60% adicional si se mantiene el impulso actual. Los analistas han fijado metas entre 45 y 57 dólares, basándose en las proyecciones técnicas que siguen las extensiones de Fibonacci.

La especialista en finanzas Belén González comenta que el HYPE tiene mucho margen para seguir avanzando. “Existen señales claras de una tendencia alcista. Mientras el precio se mantenga por encima de los 28 dólares, es razonable esperar un recorrido hasta los 45 dólares”, destaca.

Por su parte, Pedro Martínez, otro analista del sector, coincide en esta visión y añade que el movimiento podría ser aún más intenso si se sostienen los flujos de capital. “HYPE tiene un comportamiento peculiar en comparación con otras altcoins. Si el volumen de transacciones sigue creciendo, podríamos ver precios cercanos a 55 o incluso 57 dólares en las próximas semanas”, explica.

Un Ascenso en Tiempos de Inestabilidad

A pesar de la volatilidad que caracteriza al mercado de criptomonedas, el token HYPE se distingue. Mientras varias altcoins han enfrentado caídas significativas recientemente, HYPE ha sorprendido con un crecimiento del 148% en el último año. Solo en febrero, el activo creció más de un 15%, con un incremento del 12,6% en la última semana.

En las últimas 24 horas, el precio saltó de 28 a casi 35 dólares, impulsado por un notable aumento de capital que ingresó al mercado.

Según los datos, más de 720 millones de dólares han fluido hacia el ecosistema de Hyperliquid en la última semana, consolidando a la plataforma como uno de los principales receptores dentro del entorno cripto.

El Aumento de la Actividad en el Trading

El volumen diario de transacciones de HYPE asciende a 177 millones de dólares, posicionando al token entre los más negociados en el sector. Este interés también se ha visto reflejado en el auge del trading de petróleo crudo tokenizado en la plataforma, lo que ha atraído a más operadores buscando refugios ante la volatilidad del mercado global.

Factores Globales Impactan en el Valor del HYPE

El alza de los precios del crudo, impulsada por tensiones en Medio Oriente, ha generado un volumen significativo en contratos derivados dentro de Hyperliquid. Este fenómeno ha elevado la actividad en el exchange descentralizado y ha influido en el valor del token nativo.

Martínez destaca que esta dinámica otorga una ventaja competitiva a Hyperliquid, ya que la actividad no es solo especulativa, sino que incluye trading real de commodities y derivados, aumentando la demanda del token.

Optimismo en el Mercado de Derivados

El interés en futuros sobre HYPE también confirma esta tendencia al alza, con un aumento del 12% en un solo día, llevando el interés abierto a 1.410 millones de dólares. Este indicador es vital, ya que refleja cómo se involucran tanto traders profesionales como inversores institucionales en el mercado.

La relación entre posiciones largas y cortas sugiere un fuerte sesgo alcista, con un ratio superior a 1, lo que indica predominancia en apuestas a favor de incrementos de precio.

Un Token con Potencial Deflacionario

Aparte de la actividad en el mercado, los analistas subrayan la naturaleza deflacionaria de HYPE, donde alrededor del 97% de las comisiones generadas en la plataforma se utilizan para recomprar y quemar tokens, creando una presión alcista en el precio a medida que la actividad aumenta.

Con una próxima actualización planeada que busca optimizar el sistema de margen y reducir riesgos de liquidación, Hyperliquid está claramente posicionada para atraer a más traders e incrementar el volumen de operaciones.

El mercado ahora está atento a si HYPE logrará superar su reciente techo de 38 dólares. Si eso sucede, podría abrir las puertas a un nuevo ciclo de precios, llevando el token hacia las proyecciones de 45 o incluso 57 dólares, lo que representaría un notable incremento desde los niveles actuales.