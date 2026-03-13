Más de 1,000 atletas participan en el Campeonato Mundial de Tira y Afloja en Taiwán

¡Taiwán se viste de gala para recibir el Campeonato Mundial de Tiro de Soga!

Por primera vez, Taiwán es sede del Campeonato Mundial de Tiro de Soga, reuniendo a más de 1,000 atletas en el Arena de Taipei para una competencia que promete ser inolvidable.

Una competencia sin precedentes

Durante cuatro días, equipos de todo el mundo se enfrentan en diversas categorías de peso, incluyendo divisiones para juniors y adultos. La emoción se siente en cada rincón del estadio, donde los espectadores disfrutan de intensas confrontaciones.

Calor local y rivalidad internacional

Los organizadores destacaron que este evento brinda la oportunidad a los atletas locales de competir en casa, lo que ha generado un ambiente de aliento y orgullo nacional. Los participantes internacionales, por su parte, reconocen al equipo taiwanés como uno de los más fuertes del certamen, elevando así el nivel de competencia.

Desafíos en el camino

Sin embargo, la competición no ha estado exenta de contratiempos. Varios equipos y árbitros enfrentaron dificultades para llegar debido a las interrupciones de vuelo provocadas por el conflicto en Oriente Medio, lo que añade un matiz de resiliencia a este evento deportivo.