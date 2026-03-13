El Código Civil Establece el Límite

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha tomado una decisión crucial al revocar un fallo que permitía inscribir a un niño con tres padres, reafirmando que el Código Civil y Comercial establece un límite de dos vínculos filiatorios.

Este fallo resalta el debate sobre los derechos de familia en un contexto social en evolución y marca la necesidad de que el Congreso se pronuncie sobre estos temas sensibles.

Determinaciones Judiciales sobre la Filiación

La Corte indicó que el Código Civil y Comercial de la Nación estipula un límite de dos vínculos filiatorios, sin distinción de sexo. Esta decisión se refiere a un caso en el que se había solicitado el reconocimiento de una triple filiación para un niño nacido en 2022, en el que además estaba involucrada una mujer gestante.

La Prerrogativa del Congreso

Los jueces enfatizaron que corresponde al Congreso Nacional realizar modificaciones a este criterio, aclarando que la Cámara Civil había confundido el interés de los adultos con el del niño, lo que llevó a una confusión jurídica importante.

El Contexto del Caso

El proceso judicial se inició en 2022, cuando un grupo de tres personas solicitó la inscripción del menor como hijo de todos ellos. Esta familia integrada había sido formada mediante técnicas de reproducción asistida. Ante la falta de pautas normativas claras para esta situación, el caso terminó en la Corte Suprema.

Consecuencias del Fallo

La Corte determinó que no se trataba de una norma discriminatoria, sino de una disposición legal que define límites en función de la estructura familiar. Los jueces argumentaron que los desacuerdos con la ley no son suficiente razón para evadir el marco legal existente.

Reflexiones sobre Nuevas Estructuras Familiares

El juicio dejó al descubierto las tensiones entre las configuraciones familiares contemporáneas y la normativa vigente. Los jueces señalaron que los cambios sociales exigen adaptaciones legales, pero que estas deben ser abordadas por el Congreso y no por el Poder Judicial. La Corte ya había expresado en ocasiones anteriores que la definición de filiación es un tema que debe ser balanceado con cuidado, considerando el interés superior del niño.

La Oposición de los Jueces

Judicialmente, algunos magistrados habían sostenido que la evolución de las estructuras familiares exige un replanteo del enfoque legal tradicional, sin embargo, la Corte reitera la restricción actual y la necesidad de que cambios legislativos se realicen por vías adecuadas, alineadas con las reglas de orden público.