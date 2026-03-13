Tokenización Inmobiliaria: Invierte desde $50 en el Mercado en Crecimiento

La tokenización inmobiliaria surge como una tendencia revolucionaria en el ámbito de las inversiones en Argentina, permitiendo a un mayor número de personas participar en el sector.

La tokenización inmobiliaria está ganando terreno en el mercado argentino, representando una vía innovadora y accesible para invertir en bienes raíces. Este sistema ofrece la oportunidad de fragmentar el valor de propiedades en pequeñas unidades digitales, conocidas como tokens, lo que permite que más inversores, con menos capital, entren en el negocio inmobiliario.

Un Cambio de Paradigma en las Inversiones Inmobiliarias

El corredor inmobiliario Miguel Chej Muse enfatizó el potencial de la tokenización para democratizar el acceso al sector. “Este año marcará un hito en la tokenización inmobiliaria”, afirmó, subrayando la creciente integración de la tecnología blockchain en el tradicional mercado de bienes raíces.

¿Cómo Funciona la Tokenización?

La tokenización inmobiliaria, aunque relacionada con el mundo de las criptomonedas, se diferencia de estas al asociar los tokens a activos tangibles. “Los tokens representan derechos económicos vinculados a una propiedad o proyecto”, explicó Chej Muse, añadiendo que no confiere derechos de copropiedad.

Esto significa que los inversores pueden beneficiarse del rendimiento económico de un inmueble—como alquileres o revalorización—sin necesidad de ser propietarios del mismo. “El acceso es sorprendentemente bajo; hay proyectos que inician en 50 dólares”, comentó el especialista, lo que amplía notablemente el espectro de posibles inversores.

Beneficios y Desafíos en el Mercado Inmobiliario

Este modelo no solo promueve la inclusión financiera, sino que también podría dinamizar la actividad en el sector. Al permitir que un gran número de pequeños inversores participe en un mismo proyecto, facilita el financiamiento de nuevos desarrollos inmobiliarios. “Esto generará más operaciones y, por ende, más construcción, lo que impactará directamente en la economía real”, aseguró Chej Muse.

Además, la adopción de la tecnología blockchain promete aportar transparencia al sistema al ofrecer trazabilidad y seguridad a las inversiones. Sin embargo, el experto advierte que aún persisten desafíos relacionados con la regulación y la fiscalidad. “Es necesario establecer pautas claras en estos ámbitos”, indicó.

A pesar de estos obstáculos, el interés público por la tokenización inmobiliaria ha ido en aumento. “La gente está cada vez más interesada y es nuestro deber informar y educar”, concluyó Chej Muse.