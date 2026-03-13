Deslomarse: Una palabra que nunca debió existir

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a estar en el centro de la atención tras sus recientes declaraciones sobre su viaje a Estados Unidos junto a su esposa. En un intento por aclarar sus comentarios, se retractó de una frase que generó controversia.

En un programa en vivo, Adorni se vio envuelto en una situación incómoda al afirmar que «se deslomaba» por su trabajo en Nueva York. Reconoció que esta expresión fue desafortunada y lo calificó como un «error».

Las Declaraciones que Generaron Reacciones

Durante el programa, Adorni admitió que su esposa lo acompañó en el avión presidencial. Intentó justificar su decisión mencionando lo difícil que es su trabajo y subrayando la importancia de tener a su compañera de vida a su lado durante estas exigentes jornadas.

El Contexto de sus Palabras

“Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Quería que mi esposa estuviera conmigo porque, más allá de su propio compromiso, es quien me apoya en este viaje”, expresó Adorni, durante una entrevista en A24.

Respaldos y Críticas en Torno a su Figura

Tras la ola de críticas, Adorni se defendió afirmando que detrás de cada declaración hay una verdadera intención de explicar el arduo trabajo que realiza el Gobierno para transformar el país. Además, elogió las muestras de apoyo que recibió, incluyendo un mensaje de ánimo del presidente, quien destacó la falta de argumentos coherentes de los críticos.

Solidaridad dentro del Gabinete

Las voces de apoyo no fueron escasas. La hermana del presidente también se manifestó a favor de Adorni, describiendo su integridad y compromiso. “Siempre estaré contigo”, le dijo en redes sociales, acompañando su mensaje con una fotografía juntos.

Un Reconocimiento a la Crítica Constructiva

Adorni agradeció a quienes lo apoyaron en medio de la controversia y reafirmó su compromiso por seguir trabajando con transparencia. “Sabemos que hay quienes desean ver un cambio en Argentina y eso es lo que nos motiva a seguir adelante”, concluyó.