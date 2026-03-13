Inflación de febrero: 2,9% y los productos que más subieron

El último informe del INDEC revela que la inflación de febrero alcanzó el 2,9%, un dato que confirma la inquietante estabilidad de los precios en el país.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha publicado recientemente cifras preocupantes sobre la economía argentina. La inflación de febrero de 2026 se mantuvo en un 2,9%, la misma cifra registrada en enero, lo que lleva el alza acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) al 5,9% en los dos primeros meses del año. La tasa interanual se sitúa en un alarmante 33,1%.

Un Estancamiento Alarmante en la Inflación

Este crecimiento sostenido en el IPC demuestra que los precios continúan en una meseta inquietante, lejos de las cifras explosivas que se registraron en años anteriores. Sin embargo, ya son diez meses sin desaceleraciones notorias, manteniéndose como el nivel más alto desde marzo de 2025.

Productos y Sectores Más Afectados en Febrero

El informe técnico detalla que el sector más impactado fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que experimentó un significativo aumento del 6,8%, causado por el ajuste en las tarifas de servicios públicos y el alto costo de las expensas.

Incrementos en Alimentos y Bebidas

El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas también vio un aumento del 3,3%, seguido por bienes y servicios varios, que también se incrementó un 3,3%. Además, los restaurantes y hoteles crecieron un 3%, reflejando el efecto residual de la temporada turística alta.

El Impacto de los Precios de la Carne

Un punto destacado dentro del segmento alimentario es el aumento en los precios de la carne y sus derivados, que mostraron un ascenso promedio de más del 6% en varias regiones. Cortes específicos como el asado alcanzaron hasta un 8%, afectando de manera significativa la inflación núcleo, que se estableció en un 3,1%.

Divisiones con Menor Inflación

Al contrario, las divisiones que menos presión ejercieron sobre el índice fueron educación (1,2%) y bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%). Un dato sorprendente es el de prendas de vestir y calzado, que no registró variaciones en febrero, contribuyendo a contener el promedio general.

Variaciones Modestas en el Transporte

En el ámbito del transporte, se observó un ajuste moderado del 2%, impulsado por una caída notable en los precios de los pasajes aéreos tras la temporada alta, lo que equilibró los aumentos en combustibles.

Inflación por Regiones

El impacto de la inflación varía según la región, siendo el Noreste la zona más afectada con un incremento del 3,5%, seguido por Cuyo con 3,4%. Por otro lado, el Gran Buenos Aires reportó el incremento más bajo del país, con un 2,6%.