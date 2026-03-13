Franco Colapinto termina 15° en la práctica libre

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, enfrentó desafíos en su primera práctica del Gran Premio de China, pero sigue mostrando su determinación en cada vuelta.

En la sesión, Colapinto, quien corre para el Alpine F1 Team, ocupó el 15° puesto, con un tiempo que lo separó por más de dos segundos del líder, el británico George Russell de Mercedes-AMG Petronas. Russell marcó un sobresaliente 1:32.741, demostrando el dominio de su equipo en la pista.

Un Comienzo Complicado para Colapinto

La jornada comenzó de manera dificultosa para el argentino. Apenas un minuto después de arrancar la práctica, sufrió un trompo que lo llevó a perder tiempo valioso. A pesar de este contratiempo, pudo regresar a la pista y completar varias vueltas con neumáticos medios, buscando mejorar su rendimiento.

Momentos de Tensión en la Pista

Colapinto vivió un instante de preocupación cuando su monoplaza se detuvo en la calle de boxes a menos de 15 minutos para el cierre de la sesión. Sin embargo, logró reactivar el coche y continuó su participación, incluso logrando ajustar su tiempo con neumáticos blandos tras el pit stop.

Resultados Destacados del GP de China

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo un desempeño más sólido, finalizando en la décima posición a 1 segundo y 935 milésimas de Russell. En la parte alta de la tabla, Mercedes continuó destacándose con el rendimiento de Russell y el segundo lugar del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien estuvo a solo 120 milésimas del líder.

Top 10 de la Práctica

El tercer puesto fue para Lando Norris de McLaren, seguido por su compañero Oscar Piastri en cuarto lugar. Completaban el top 10 los pilotos Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas F1 Team), Max Verstappen (Red Bull Racing), Nico Hülkenberg (Audi F1 Team) y Gasly.

Próxima Actividad en el Gran Premio

La acción del GP de China proseguirá este viernes a las 4:30 de la madrugada, momento en el que se llevará a cabo la clasificación para la carrera sprint, donde Colapinto buscará mejorar su posición y aprovechar la experiencia adquirida en la práctica.