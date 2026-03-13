Jóvenes en Irán: Viviendo la guerra entre misiles y esperanza

En medio de la devastación de los recientes bombardeos en Teherán, los habitantes buscan espacios de creatividad y conexión mientras se acerca la celebración de Nowruz, el Año Nuevo persa.

La nieve cubrió Teherán el martes por la noche, ofreciendo un manto blanco tras días de ataques aéreos que oscurecieron el cielo con lluvia negra.

A pesar del contexto bélico, la vida sigue. Sahar, una joven de aproximadamente 20 años, comparte que ha pasado la mayor parte de sus días en casa, cocinando, leyendo y sumergiéndose en videojuegos. «Mi creatividad ha florecido durante la guerra», explica, revelando cómo su estrés la ha llevado a diseñar casas cada vez más atractivas en sus juegos.

Impacto de la Guerra en los Jóvenes

Recientemente, Sahar recibió la trágica noticia de la muerte de una compañera de escuela en los bombardeos. «No han encontrado su cuerpo. Me sentí devastada», confiesa. Anhela que el conflicto termine antes de Nowruz, sus días favoritos, y reflexiona sobre el horror que enfrentan en este tiempo de celebración. «Solo quiero que esto acabe», añade.

Calles Vacías

La anticipación de Nowruz, que generalmente reúne a familiares y llena los mercados de dulces y frutos secos, se siente distante. «Las calles están tan vacías que podrías jugar al fútbol», dice Peyman, un hombre en sus 30 años. Las líneas del metro parecen desiertas, y muchos han abandonado Teherán buscando refugio en zonas menos afectadas.

Desplazamiento y Nuevas Realidades

La población de Teherán, de aproximadamente 14 millones, ha ido decreciendo a medida que la violencia persiste. Algunos se han trasladado al norte, cerca del mar Caspio, en busca de seguridad. Mina, otra joven, relata cómo su familia decidió mudarse a Rasht tras los ataques, aunque se sintió culpable de dejar a su amiga en la capital. «No dejábamos de sentir los temblores de los ataques, y deseaba que todos estuvieran a salvo», confiesa.

Conectividad en Tiempos de Crisis

La comunicación con el exterior se ha vuelto un desafío, sobre todo desde que el gobierno interrumpió los servicios de internet al inicio de la guerra. Sin embargo, algunos, con conocimientos en tecnología, han recurrido a dispositivos Starlink para romper el cerco informático. «Por cada conexión, hay riesgo, pero es vital», comparte un joven que utiliza el servicio para ayudar a otros.

En Irán, el acceso a internet se ha vuelto una mercancía costosa. A pesar de las dificultades, la determinación de comunicarse y buscar esperanza continúa entre los jóvenes. «Es un alivio poder decirles a mis seres queridos que sigo viva», concluye Shima, otra residente de Teherán que utiliza este medio.

La Esperanza Detrás de las Ruinas

A medida que la guerra avanza, las historias de resiliencia y anhelos de paz entre los jóvenes se convierten en un soplo de esperanza para un futuro mejor. A pesar de la oscuridad que rodea a Teherán, ellos continúan buscando maneras de vivir y soñar en medio del caos.