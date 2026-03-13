Más del 63% de las preinscripciones en la UPC son de mujeres, destacando en carreras tecnológicas

Título: El Impresionante Crecimiento de Preinscripciones en la Universidad Provincial de Córdoba: Más del 63% Son Mujeres

Bajada: La Universidad Provincial de Córdoba ha registrado un notable aumento en las preinscripciones para el próximo ciclo lectivo, destacando la fuerte participación femenina y un curioso aumento en la diversidad de edades de los aspirantes.

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) ha alcanzado más de 26.400 preinscripciones para el ciclo lectivo que se inicia, según un informe elaborado a partir de los datos recopilados en diciembre y febrero. Este análisis resalta un crecimiento constante en la inclusión femenina, que representa más del 63% de los inscritos, y una notable expansión en el acceso a la educación superior desde diversas localidades de la provincia.

Predominio Femenino en las Inscripciones

El estudio del Departamento de Estadísticas y Censos de la Secretaría Académica y de Posgrado de la UPC revela datos significativos, como el predominio de las mujeres en las inscripciones, que superan el 63%, mientras que los hombres representan alrededor del 31%.

Áreas de Mayor Participación Femenina

La participación femenina se destaca especialmente en carreras con vocación social. En la Facultad de Educación y Salud, la representación femenina supera el 85%, con algunas carreras alcanzando niveles cercanos al 95%. La Tecnicatura Universitaria en Cuidado de Personas, por ejemplo, cuenta con 295 aspirantes.

Otras facultades también muestran esta tendencia. La Facultad de Arte y Diseño, que registra la mayor cantidad de inscripciones, cuenta con más del 60% de mujeres. En varias sedes regionales, la proporción de mujeres oscila entre el 65% y el 75%.

Crecimiento en Carreras Tecnológicas y Creativas

Uno de los aspectos más destacados por las autoridades es el aumento en la matrícula femenina en disciplinas tecnológicas y creativas, sugiriendo un cambio positivo hacia la equidad de género en campos tradicionalmente dominados por hombres.

Diversidad de Edades entre los Aspirantes

El análisis también refleja una diversidad etaria creciente entre quienes desean iniciar o retomar sus estudios superiores. Más del 65% de los aspirantes se encuentra en el rango de 17 a 24 años, mientras que aproximadamente el 25% tiene entre 25 y 35 años, y cerca del 10% supera los 35 años. Este último grupo incluye a muchos trabajadores y padres que buscan reconvertir su trayectoria laboral.

Reconfiguración del Mapa Educativo Provincial

Los datos también evidencian un cambio en el mapa educativo de la provincia. Aunque el departamento Capital concentra el 51% de las preinscripciones, el crecimiento más dinámico se observa en el interior. El 49% restante proviene de otros departamentos como Cruz del Eje, San Justo y Punilla, que muestran una demanda creciente de educación superior. En Cruz del Eje, por ejemplo, más de 880 preinscripciones se registraron, con una destacada participación femenina de más del 70%.

En Río Tercero, la cifra supera las 1.000 preinscripciones, consolidando un importante centro educativo en la región. Otras localidades como Bell Ville, Deán Funes y Mina Clavero también evidencian un aumento en la demanda educativa, impulsando carreras al servicio del desarrollo local.