Transporte Público en Crisis: ERSA Abandonará Resistencia y el Gobierno Promete Sanciones

La incertidumbre se apodera del Área Metropolitana del Gran Resistencia después de que ERSA Urbano S.A. manifestara su intención de cesar operaciones a partir del 30 de abril, lo que pone en jaque tanto el servicio de transporte como el futuro de más de 230 trabajadores.

El secretario general de UTA Chaco, Raúl Abraham, confirmó la decisión y alertó sobre la grave situación que enfrentan los empleados y los miles de usuarios que dependen de este servicio fundamental. “Ellos comunicaron que estarán hasta el 30 de abril y después dejan de operar en Resistencia. Esto genera una incertidumbre total”, expresó Abraham.

Impacto en el Empleo y el Servicio Público

La posible retirada de ERSA afectaría no solo a choferes y personal de mantenimiento, sino que también comprometería el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITAM). Desde el sindicato, se subraya la necesidad de considerar tanto el bienestar de los trabajadores como el impacto en la población que utiliza el servicio a diario.

“Tenemos que pensar en el trabajador, pero también en la gente que se va a quedar sin estos servicios”, enfatizó Abraham.

Currently, ERSA opera varias de las líneas urbanas más utilizadas, como la 101, 107, 2, 9, 106, 204 y 205, que conectan distintos barrios de Resistencia con localidades aledañas como Barranqueras y Puerto Vilelas.

Desafíos Financieros de la Empresa

ERSA ha argumentado que su decisión se basa en la falta de rentabilidad, un problema que también enfrenta un número creciente de compañías de transporte urbano en diversas ciudades del país. “No es solo ERSA: todas las empresas dicen que la actividad no es rentable”, comentó Abraham.

El sindicato ha exigido la intervención inmediata del Gobierno provincial para ayudar a encontrar una solución que garantice la continuidad del servicio y los empleos de los trabajadores.

Reacciones del Gobierno del Chaco

En respuesta a la decisión de ERSA, el Gobierno del Chaco rechazó categóricamente la intención de la empresa de abandonar el servicio. En un comunicado, el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos afirmó que no hay justificación válida para una salida unilateral de la concesionaria.

De acuerdo con el documento, el gobierno provincial ha estado proporcionando asistencia financiera continua al sistema de transporte en respuesta a la reducción de subsidios nacionales.

Apoyo Financiero Sustancial

Desde julio de 2025 hasta marzo de 2026, el Gobierno provincial transfirió a ERSA más de $463 millones para mantener el servicio. Este monto incluye diversas inyecciones de capital a través del programa “Chaco Subsidia”, destacando:

$500 millones en julio de 2025, $400 millones en noviembre de 2025 y otros $400 millones en febrero de 2026.

Este apoyo subraya el compromiso del Estado para mantener la viabilidad del transporte público en la región.

Advertencias sobre Acciones Legales

El Gobierno recordó que la concesión pública implica asumir riesgos empresariales, y que cualquier eventual problema de gestión no puede ser trasladado al Estado. Además, ERSA no puede retirar las unidades del sistema sin autorización, ya que están bajo contratos de financiamiento.

El incumplimiento podría constituir un delito, y la Provincia se ha reservado el derecho de emprender acciones legales si es necesario para asegurar la continuidad del servicio, declarando que “la Provincia del Chaco no tolerará decisiones unilaterales que comprometan un servicio público esencial”.

Mientras el conflicto se desenvuelve, el Gobierno provincial ya está evaluando alternativas para evitar interrupciones en el transporte en el Gran Resistencia, incluyendo contactos con otras empresas que puedan asumir las rutas actualmente gestionadas por ERSA.