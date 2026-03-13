Productores de Yerba Alertan: Guerra en Medio Oriente Impacta Exportaciones

La industria de la yerba mate en Argentina enfrenta desafíos significativos a raíz del conflicto en Medio Oriente. A pesar de la reactivación de embarques, la incertidumbre económica genera preocupación entre los productores.

El sector yerbatero argentino, fundamental para la economía del noreste del país, se encuentra ante una compleja situación marcada por el conflicto en Medio Oriente. Si bien en los últimos días se ha visto un aumento en los embarques, los productores advierten que la incertidumbre internacional puede ahondar aún más la crisis que atraviesan, especialmente en un contexto donde los precios se desploman.

Problemas en el Comercio Exterior

Cristian Klinbeil, un destacado productor yerbatero, ha compartido su visión sobre los efectos del conflicto. “Las exportaciones se detuvieron inicialmente, afectando principalmente los envíos a países como Siria y Líbano», afirmó. Aunque la semana pasada se reanudaron algunos embarques, la cautela persiste.

“Si bien los exportadores mencionan una activación en los últimos días, el panorama sigue siendo muy incierto», advirtió Klinbeil.

Costos en Aumento y Precios a la Baja

Aparte del comercio exterior, la industria se enfrenta a un incremento significativo en los costos logísticos. “El aumento de los fletes marítimos ya se siente en el sector”, subrayó el productor.

Esta situación se agrava a medida que se aproxima la zafra gruesa, el periodo más crítico de cosecha. “Estamos a días de comenzar la zafra gruesa de yerba mate y aún no sabemos cómo se ajustarán los precios”, añadió Klinbeil.

El productor advirtió sobre el delicado estado económico de la actividad. “Los precios ya son muy bajos y cualquier nueva merma o complicaciones en los pagos solo profundizarán la crisis”, expresó.

Migración Laboral: Un Fenómeno Creciente

La situación en el sector yerbatero está provocando también cambios en el mercado laboral. Según Klinbeil, cada vez más trabajadores están optando por emigrar a Brasil en busca de mejores oportunidades. “El año pasado, la migración de mano de obra de Misiones a Brasil se quintuplicó”, afirmó.

Antes, muchos trabajadores implementaban viajes temporales para las tareas agrícolas, pero la tendencia ha cambiado. “Ahora, muchos se van y establecen su residencia en Brasil, abandonando la actividad yerbatera”, señaló.

En algunos casos, estos trabajadores únicamente regresan a Argentina para trasladar a sus familias y mudarse de forma permanente. “Hay numerosos casos de personas que vuelven solo para buscar a sus familias y regresar a Brasil”, dijo Klinbeil.

El productor advirtió que esta migración hacia el país vecino está evitando una crisis social mayor en la provincia. “Sin esas oportunidades laborales al otro lado del río Uruguay, hoy estaríamos afrontando un estallido social”, concluyó.