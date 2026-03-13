Ministerio de Defensa: Entrega de lujosos bienes por solo 4 motoguadañas genera controversia

A través de la III Brigada Aérea ubicada en Reconquista, Santa Fe, la Fuerza Aérea Argentina ha llevado a cabo un intercambio que ha generado controversia y preocupación por su valor real.

Este acuerdo, que implica la entrega de vehículos y maquinaria por un número reducido de herramientas, ha sido calificado por algunos como un “trueque desproporcionado”. De acuerdo con fuentes locales, la transacción ha sido marcada por la entrega de bienes valiosos y la recepción de elementos de menor importancia.

Detalles de la transacción cuestionada

Bienes entregados por el Estado

En la polémica permuta realizada, la III Brigada Aérea cedió los siguientes activos:

– 1 ómnibus Mercedes-Benz OH 1115

– 1 camión volcador Mercedes-Benz 1514

– 2 Renault Trafic

– 1 Chevrolet Cheyenne

– 1 autoelevador Clark

– 1 bote neumático Zodiac con motor Johnson de 55 HP

– 1 embarcación “Antártida-05” con motor Johnson de 115 HP

– 1 grupo electrógeno Deutz de 40 kVA sobre tráiler

– 2 generadores GM 567

Es relevante mencionar que los generadores GM incluyen un considerable peso en hierro y cobre, lo que ha despertado críticas sobre el valor de los bienes entregados.

Herramientas recibidas a cambio

A cambio, el Estado adquirió:

– 1 taladro

– 1 atornillador

– 1 amoladora de 230 mm

– 1 hidrolavadora de 154 bar

– 1 rotomartillo de 52 mm

– 1 manifold

– Juegos de llaves y destornilladores

– 4 motoguadañas FS 221

– 1 hormigonera de 150 L

– Impresoras Brother

Un aspecto que ha generado aún más controversia es la inconsistencia en el número de impresoras solicitadas y recibidas.

Un análisis monetario preocupante

Usando precios de mercado actuales, se ha estimado que el valor de las herramientas entregadas al Estado suma solo $9.397.888,93. En contraposición, los bienes que se han entregado en la permuta están valorados entre $19.590.950 y $21.990.950, dependiendo del precio del cobre.

Conclusiones sobre la diferencia de valor

Los cálculos indican que, bajo el escenario del cobre bajo, el Estado podría haber perdido $10.193.061,07, y en el caso del precio alto, la pérdida podría ascender a $12.593.061,07.