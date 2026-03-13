¿Es necesario lavar los huevos antes de guardarlos? Opiniones de expertos

Los huevos son un alimento esencial en muchas cocinas argentinas, pero es crucial saber cómo manejarlos y cocinarlos para proteger su calidad y beneficios nutricionales.

La Importancia de la Conservación de los Huevos

Desde el momento en que compramos huevos, debemos seguir ciertas pautas para mantener su frescura y seguridad. Uno de los errores más comunes es lavarlos antes de guardarlos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el agua debe evitarse hasta el momento de la cocción. Esto se debe a que los huevos tienen una cutícula natural que actúa como una barrera protectora, y el lavado puede eliminarla, facilitando la entrada de bacterias como la Salmonella.

Consejos para el Manejo Seguro de los Huevos

Si los huevos presentan suciedad visible, es mejor limpiar su superficie con un paño seco. Así se conserva la cutícula, lo que ayuda a mantener la integridad del huevo durante su almacenamiento en el refrigerador. Solo se debe usar agua y jabón en los huevos que se vayan a cocinar de inmediato.

Métodos Saludables para Cocinar Huevos

Cocinar los huevos de manera adecuada no solo transforma su sabor, sino que también maximiza la absorción de nutrientes. Aunque los métodos tradicionales como freírlos son populares, expertos en nutrición recomiendan otras técnicas más saludables.

Hervir o Cocinar al Agua: La Elección Ideal

La mejor manera de preparar huevos es hirviéndolos o cociéndolos al agua. Estos métodos permiten conservar vitaminas y proteínas sin añadir grasas innecesarias. Al hacerlo, el alimento retiene su valor nutricional, favoreciendo una digestión más ligera y eficiente.

Tiempo de Cocción Perfecto

La duración de la cocción es vital. Se sugiere hervir los huevos entre seis y ocho minutos, lo que permite ajustarlos a la consistencia deseada. Cocinarlos más tiempo puede hacer que la yema se endurezca y pierda nutrientes esenciales.

Así, lograr el punto correcto de cocción es fundamental para mantener tanto la seguridad alimentaria como la calidad nutricional del huevo, garantizando un plato delicioso y saludable.