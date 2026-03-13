René Redzepi, el célebre chef, renuncia tras acusaciones de maltrato laboral

René Redzepi, el renombrado chef detrás de Noma, uno de los restaurantes más aclamados del mundo, se despide de su emblemático establecimiento en medio de graves acusaciones de maltrato a sus empleados.

El renunciar de Redzepi

La noticia de la renuncia de Redzepi llegó a través de sus redes sociales, donde afirmó: «He decidido dar un paso al lado y dejar que nuestros extraordinarios líderes lleven Noma a un nuevo capítulo». Sin embargo, su decisión coincide con una serie de acusaciones de abusos físicos y acoso que han sacudido el mundo gastronómico.

Un entorno laboral cuestionado

El portal de noticias The New York Times destacó que numerosos exempleados denunciaron un ambiente de trabajo altamente tóxico, caracterizado por agresiones y acoso verbal. Un caso particularmente impactante implica a un empleado que fue agredido físicamente frente a sus compañeros. Estas acusaciones han generado un intenso debate sobre la cultura del trabajo en las cocinas de alta cocina y el impacto de la reputación de los chefs.

Desafíos en la expansión internacional

La renuncia de Redzepi se produce en un momento crítico, justo tras el lanzamiento de una residencia gastronómica temporal en Los Ángeles. Dicha presentación se vio empañada por las denuncias recientes, lo que llevó a varios patrocinadores, como American Express, a retirarse del proyecto, afectando su viabilidad.

Redzepi responde a las acusaciones

En su mensaje en redes sociales, Redzepi admitió que «una disculpa no es suficiente», y reconoció la gravedad de sus acciones. «He gritado y empujado a la gente, actuando de manera inaceptable», comunicó, subrayando que ha estado trabajando en su comportamiento a través de terapia.

Protestas y reacciones

Frente a la residencia en Los Ángeles, grupos de derechos laborales llevaron a cabo protestas exigiendo la dimisión de Redzepi. «¿Quién querría comer en un ambiente de abuso?», cuestionó Saru Jayaraman, un defensor de los derechos de los trabajadores, resaltando la necesidad de un cambio en la cultura laboral.

Testimonios conmovedores

Un exempleado, Jason Ignacio White, describió la violencia que imperaba en Noma: «Las repercusiones de quedarse callado son peores que hablar y enfrentar lo inaceptable». La publicación de testimonios de antiguos empleados ha abierto un debate crucial sobre el bienestar en las cocinas de élite.

El futuro de Noma sin Redzepi

Noma cerró sus puertas en 2023, marcando el fin de una era. Sin embargo, Redzepi ha expresado su confianza en el equipo actual, afirmando que «hoy el equipo es el más fuerte que hemos tenido». Con un futuro incierto, el legado de Noma queda en manos de un nuevo liderazgo que busca restablecer la integridad del renombrado establecimiento.