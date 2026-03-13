Inundaciones en Tucumán: Anegamientos, rutas cortadas y operativos de emergencia

La Madrid Sufre las Consecuencias de Fuertes Inundaciones: Emergencia Climática en Tucumán

La localidad de La Madrid, en Tucumán, enfrenta una grave crisis tras el desborde del río Marapa. Las intensas lluvias de las últimas semanas han llevado a la evacuación de cientos de familias y a la implementación de operativos de emergencia.

Las intensas lluvias que azotan Tucumán desde el inicio de la semana han desencadenado inundaciones en diversas localidades del sur de la provincia. Este fenómeno climático, sumado a suelos saturados desde enero, ha provocado un escenario alarmante, con viviendas casi sumergidas y caminos intransitables.

La Madrid: Epicentro de la Crisis

La situación más crítica se encuentra en La Madrid, en el departamento Simoca, donde el desborde del río Marapa ha inundado gran parte del pueblo. En la madrugada del martes, el agua invadió la comunidad de unos 6.000 habitantes, alcanzando niveles de hasta un metro y medio dentro de las casas.

Familias Evacuadas y Alojamiento Precario

Más de 300 familias se han refugiado en la Ruta Nacional 157, el área más alta de la región. Muchos se han visto obligados a improvisar campamentos con lonas y colchones, y nocturnamente enfrentan el frío sin la certeza de cuándo podrán regresar a sus hogares. La preocupación por posibles robos ha llevado a aumentar la presencia policial en la zona.

Testimonios de la Comunidad

“¿Cuándo vamos a volver? No nos dicen nada. El agua me llegó hasta el techo,” comenta un residente de La Madrid, mientras otros expresan su temor de haberlo perdido todo.

Acciones del Gobierno Provincial

Ante la emergencia, el gobierno provincial ha realizado cortes estratégicos en la Ruta Nacional 157 para facilitar el drenaje del agua. Intervenciones con maquinaria pesada han sido llevadas a cabo en la entrada a La Madrid. Autoridades indicaron que, si las lluvias en zonas altas disminuyen, el nivel del agua podría comenzar a descender.

Condiciones Climáticas y Pronóstico Futuro

El dique Escaba, que actualmente opera en vertedero, contribuye al incremento del río Marapa, liberando 250 metros cúbicos de agua por segundo. Esta situación se ha visto agravada por el acumulado de lluvias en toda la región, donde algunas áreas han registrado hasta 200 milímetros en 48 horas, superando el 70% de la precipitación anual habitual.

Medidas de Apoyo y Solidaridad

El gobierno tucumano ha suspendido las clases hasta el viernes, convirtiendo varias escuelas en centros de evacuación, donde alrededor de 1.000 personas están recibiendo asistencia. Adicionalmente, organizaciones sociales están llevando a cabo colectas de alimentos, productos de limpieza y abrigo para los afectados.

Expectativas de Mejoras