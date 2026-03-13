El Tren Mitre Regresa a Retiro: Fechas de Normalización y Razones del Retraso

Después de un parón temporal por obras, todos los servicios del Tren Mitre han reanudado su recorrido habitual desde el 12 de marzo, mejorando así la conectividad en el área metropolitana.

Reactivación Total del Servicio

Los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre ya operan con normalidad, tras la conclusión de exitosas pruebas operativas del renovado sistema de señalización en la estación Retiro. Esta reactivación es el resultado de un proceso de prueba que cumple con los más altos estándares de seguridad.

Obras y Renovaciones Técnicas

El trabajo realizado por Trenes Argentinos Infraestructura incluyó una completa renovación del sistema de señalización, que abarcó el reemplazo de 120 kilómetros de cableado y la instalación de nuevas señales y semáforos. Este esfuerzo no solo moderniza la infraestructura, sino que también mejora la frecuencia y la velocidad de los servicios.

Detalles de la Interrupción

La suspensión temporal comenzó el 10 de enero y se extendió por aproximadamente 50 días, durante los cuales el ramal Tigre quedó totalmente inoperativo. José León Suárez y Bartolomé Mitre ajustaron sus recorridos. La programación original preveía una reanudación para fines de febrero, pero se tuvieron que tomar medidas adicionales para asegurar la seguridad operacional.

Mejoras en el Ramal Tigre

Además de las mejoras en señalización, se llevó a cabo una profunda renovación de las infraestructuras en el ramal Tigre. Se renovaron 7,7 kilómetros de vías y se modernizaron 13 cuadros de estación, 16 pasos a nivel y 12 puentes.

Beneficios Futuros

Se espera que, debido a estas obras, el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre se reduzca en aproximadamente 10 minutos para mitad de año y, para fines de 2026, podría disminuir aún más en otros 7 minutos. Estas mejoras consolidan al Tren Mitre como una opción efectiva para los commuters del AMBA.