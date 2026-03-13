Nicolás Russo: ‘Argentina tiene condiciones macroeconómicas favorables para atraer inversiones’

La Argentina Week en Nueva York ha reavivado el interés de los inversores internacionales por el país. Bajo la dirección del presidente, el evento mostró un nuevo enfoque económico basado en fiscalidad ordenada y apertura al mercado.

La reciente Argentina Week en Nueva York ha situado nuevamente a Argentina en el centro de atención de los inversores globales. Este evento, liderado por el presidente, presentó una etapa económica que promete reformas regulatorias y un enfoque fiscal renovado. Sin embargo, el economista Nicolás Russo advierte que el gran reto para canalizar las expectativas en inversiones tangibles radica en generar confianza a largo plazo.

Un paso hacia adelante, pero con cautela

En una conversación con Canal E, Russo destacó que, aunque la situación actual presenta indicadores positivos, aún persisten preocupaciones estructurales. “Para un evento de este tipo, hacía décadas que no ocurría algo similar en Argentina, por lo que se podría esperar resultados favorables”, comentó.

Russo subrayó que, aunque la percepción internacional ha mejorado, esto no ha sido suficiente para generar un ingreso significativo de capitales. “Las condiciones económicas son propicias, tanto desde el ámbito fiscal como en las regulaciones implementadas”, agregó.

La esencia de la inversión: seguridad y previsibilidad

Según Russo, uno de los factores más valorados por los inversores foráneos es la estabilidad institucional y la claridad en las normativas. Este aspecto, sin embargo, sigue siendo un desafío para Argentina. “La incertidumbre política es lo que frena a muchos posibles inversores”, aseguró.

Recordó que en el pasado reciente se había generado un creciente interés hacia el país, especialmente durante el mandato de Mauricio Macri, pero las expectativas no se cumplieron, lo que llevó a una desconfianza creciente. “Hoy, la mirada internacional es más cautelosa, buscando asegurar que no se repitan los errores del pasado”, señaló.

Señales del mercado: incertidumbre presente

El mercado financiero también refleja estas inquietudes sobre el futuro político y económico de Argentina. Según Russo, las fluctuaciones en la cotización de los bonos nacionales son una clara indicación del estado de ánimo de los inversores. “No están preocupados por las listas de candidatos en Buenos Aires o por las discusiones en el Congreso; observan el panorama general”, insistió.

Aunque algunos datos económicos muestran una leve mejora, Russo aclara que estos no son tan positivos como se esperaría. “La situación no es negativa; simplemente, no alcanza niveles satisfactorios”, aclaró.

Un claro ejemplo de esta cautela es la diferencia en el rendimiento de los bonos que vencen antes y después del próximo cambio presidencial. “Los bonos que vencen antes de la transición gubernamental rinden considerablemente menos que aquellos que vencen después de 2027, reflejando la incertidumbre política”, apuntó.

Esta brecha, según el economista, es un indicativo de que los inversores siguen incorporando el riesgo político en sus decisiones. “Esa incertidumbre ya está presente en las cotizaciones”, concluyó.