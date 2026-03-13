7 Obras Maestras de Smiljan Radić, el Chileno Ganador del Premio Pritzker

Smiljan Radić, el genio chileno que conquista el Pritzker de Arquitectura 2026

El arquitecto chileno Smiljan Radić ha sido galardonado con el prestigioso premio Pritzker 2026, el reconocimiento más codiciado en el mundo de la arquitectura.

Un reconocimiento a la creatividad y la sensibilidad arquitectónica El jurado del Pritzker destacó la capacidad de Radić para fusionar incertidumbre y experimentación, reflejando en su obra una memoria cultural profunda. «Sus edificios, que parecen temporales e inestables, ofrecen un refugio que invita a la reflexión y el optimismo», enfatizó el fallo del jurado.

Características de las obras de Radić Las creaciones de Radić son reconocibles por su integración con el entorno. Algunas de sus construcciones, como el Mestizo Restaurant en Santiago, están diseñadas para ser parcialmente subterráneas, mientras que otras, como la Casa Pite, están protegidas de los elementos. Su enfoque en la adaptación sobre la demolición es especialmente evidente en su trabajo para la ampliación del Museo Chileno de Arte Precolombino.

Materiales y estética en la arquitectura de Radić Radić utiliza materiales simples como el hormigón, la piedra, la madera y el vidrio, creando obras que, aunque parecen austeras, esconden una complejidad en su construcción. «La arquitectura de Radić es una narración, donde cada elemento tiene significado», declara la organización del premio.

Las 7 obras más destacadas de Smiljan Radić 1. Teatro Biobío 2. Viña Vik 3. Mestizo Restaurant 4. Casa para el Poema del Ángulo Recto 5. Casa Pite 6. Serpentine Gallery Pavilion 7. Casa del Carbonero



Con este nuevo reconocimiento, Radić se une a la selecta lista de arquitectos latinoamericanos que han sido premiados en el pasado, como Alejandro Aravena, Luis Barragán y Oscar Niemeyer, consolidando aún más la influencia de Chile en el mundo de la arquitectura.