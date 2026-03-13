El ‘Turco’ García se mantiene activo en política y reparte preservativos en Microcentro para concientizar sobre ETS

Ex Fútbol y Conciencia: Claudio «Turco» García Lucha Contra las Enfermedades de Transmisión Sexual

El ex futbolista Claudio “Turco” García continúa su compromiso social, esta vez, concientizando sobre la importancia de la prevención de enfermedades de transmisión sexual en las calles de Buenos Aires.

Una Nueva Faceta: García y Su Iniciativa en el Microcentro

Claudio “Turco” García, que en 2025 se presentó como candidato a legislador porteño por el Partido Integrar, decidió dar un paso más en su involucramiento político. A pesar de no haber logrado una banca, ha mantenido su foco en la salud pública. Este jueves, el ex jugador de la selección argentina se dirigió a la esquina de Perú y Avenida de Mayo, donde, junto a su equipo, repartió preservativos y folletos informativos.

Un Mensaje Urgente: La Falta de Campañas de Prevención

García estuvo acompañado por la psicóloga Graciela Balestra, especializada en diversidad y género, así como por Daniel Amoroso, presidente del Partido Integrar. Durante la jornada, el ex campeón de la Copa América hizo hincapié en la falta de campañas gubernamentales de prevención: “Si el Gobierno no se ocupa de cuidar la salud de los argentinos, nos tenemos que ocupar nosotros”, expresó.

Preocupación por el Aumento de Enfermedades de Transmisión Sexual

La intervención de García no es casualidad; los casos de enfermedades de transmisión sexual han crecido de manera alarmante en Buenos Aires. La ciudad ha registrado un aumento notable en diagnósticos de sífilis, VIH, hepatitis B y otros. Según Balestra, el presupuesto oficial para este año plantea recortes en tratamientos vitales para personas con VIH, lo que resulta en un alarmante pronóstico: “Más de 10 mil personas dejarán de tener acceso a tratamientos preventivos”.

Estadísticas Alarmantes: Un Aumento Significativo en los Casos

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, los casos acumulados de sífilis alcanzaron los 55.183 en 2025, un notable incremento del 64% en comparación con los cinco años anteriores. Esta alarmante tendencia resalta la necesidad de retomar y fortalecer las campañas de concientización y prevención.

Una Acción Necesaria: García alza la Voz

El ex futbolista considera inaceptable que se haya detenido la distribución de métodos preventivos y la atención a pacientes. “No se puede jugar con la salud de las personas”, concluyó García, reafirmando su compromiso con la causa.