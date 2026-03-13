Marty Supremo: Todo lo que debes saber y dónde verla, nominada al Oscar 2026

¿Puede Timothée Chalamet Ganar el Oscar 2026 con «Marty Supremo»? Todo lo que Debes Saber

Este domingo 15 de marzo se llevará a cabo la esperada ceremonia de los Premios Oscars 2026, y uno de los films más comentados es la comedia dramática «Marty Supremo». Con Timothée Chalamet como protagonista, la película ha generado gran interés entre críticos y aficionados al cine.

El Ascenso de Timothée Chalamet en la Temporada de Premios Chalamet no es un novato en el mundo de los premios. A pesar de su juventud, ha conseguido tres nominaciones al Oscar antes de cumplir 30 años. En esta ocasión, su actuación en «Marty Supremo» lo posiciona como uno de los favoritos para llevarse la estatuilla dorada, especialmente tras haber ganado un Golden Globe y un Critics’ Choice Movie Award por su trabajo. Un Caminar Difícil hacia el Reconocimiento Pese a su éxito inicial, su camino ha enfrentado obstáculos, incluyendo una derrota en el BAFTA frente a Robert Amarayo y una fuerte competencia en los premios de actuación, donde terminó segundo ante Michael B. Jordan. Este panorama ha generado expectativas y dudas entre sus seguidores. Controversia y Reacciones en Redes Sociales Recientemente, Chalamet se vio envuelto en una polémica tras un comentario realizado en una entrevista, donde afirmó que «a nadie le interesa» el ballet ni la ópera. La reacción en redes sociales fue inmediata, incluyendo respuestas de prestigiosas instituciones como el MET y la Ópera de París, lo cual podría afectar su imagen justo antes de la ceremonia.

«Marty Supremo»: Un Vistazo a la Película Nominada Estrenada en Argentina en febrero, «Marty Supremo» todavía se proyecta en cines locales y estará disponible en HBO Max próximamente. La trama se basa en la vida de Marty Reisman, un astuto jugador de ping pong que sorprende al mundo al convertirse en campeón a los 67 años. Un Viaje de Sueños y Desafíos A través de su historia, la película explora el sueño americano, la ambición desmedida y las complicadas relaciones personales. Chalamet interpreta a un joven cuyo deseo por la grandeza lo lleva a tomar decisiones cuestionables, incluyendo fraudes y conflictos con el entorno. El Elenco Estelar y sus Personajes Además de Chalamet, el filme cuenta con un elenco notable que incluye a Gwyneth Paltrow, Fran Drescher y el rapero Tyler, the Creator, quien se une a la historia como el mejor amigo del protagonista.

La Competencia por el Oscar Chalamet enfrentará a fuertes contendientes en la categoría de Mejor Actor, incluyendo a Leonardo DiCaprio y Michael B. Jordan. Cada uno aporta su propia fuerza actoral, lo que hace que la competencia sea aún más intensa.