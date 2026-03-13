Encuesta Revela Tres Datos Alarmantes para Javier Milei

Un nuevo estudio revela que, tras más de dos años de gestión, la percepción sobre la economía en Argentina ha sufrido un giro significativo, colocando al actual gobierno, liderado por Javier Milei, en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos.

El Gobierno de Milei y el Nuevo Escenario Económico

Según un reciente informe de Pulso Research, por primera vez, la mayoría de los encuestados considera que Javier Milei y su administración son responsables de la crisis económica actual. Con un 46,9% de aprobación en el desempeño del gobierno, superan al 41,6% que aún echa la culpa a la gestión de Alberto Fernández.

¿Qué Dijo el Estudio?

Pulso Research, una consultora reconocida que ha trabajado con el PRO, llevó a cabo un relevamiento entre el 3 y el 9 de este mes con 1,800 casos, y un margen de error del +/- 3,5%. Los resultados reflejan un cambio notable en la opinión pública respecto a la administración actual.

Caída en la Aprobación del Gobierno

El estudio indica que la aprobación de la gestión de Milei ha alcanzado su nivel más bajo, con solo un 37,2% de opiniones favorables, mientras que el rechazo asciende a un 54,8%. Estos números son preocupantes para el oficialismo, y sugieren un desgaste significativo en su capital político.

Causas del Cambio en la Percepción

Las reformas laborales implementadas, aunque promovidas por el gobierno, están siendo vistas con recelo por la población. Un 44,6% de los encuestados se muestra en contra de estas modificaciones, considerándolas más beneficiosas para los empleadores que para los trabajadores. Además, un 56,5% anticipa que estas reformas conducirán a menos empleo y a una recesión económica inminente.

Las Figuras en el Escenario Político

En cuanto a la imagen pública, el estudio revela que tanto Cristina Kirchner como Axel Kicillof superan a Milei en popularidad. Este dato es sorprendente y contrasta con otras encuestas que posicionaban a Milei y su partido como favoritos. En el ranking de imágenes, Cristina lidera con un 42,9% de opiniones positivas, mientras que Milei se queda con un 41,2%.

El Futuro del Liderazgo Político

El estudio también señala que la oposición carece de un liderazgo claro; el 48,5% de los argentinos no identifica a ningún líder, lo que podría beneficiar al gobierno actual si logran reconstruir su imagen y conectar con las preocupaciones de la población.