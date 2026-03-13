Euro en Argentina: Cotización del 13 de marzo

¿Qué cotización tiene el euro hoy? Conocé los valores del 13 de marzo

El euro se mantiene en el centro de atención este viernes 13 de marzo de 2026, con cotizaciones que reflejan la situación económica del país. Aquí te contamos todos los detalles sobre su valor y su comparación con otras divisas.

Cotización del euro blue

Hoy, el euro blue se posiciona en $1.760,75 para la compra y $1.693,75 para la venta. Esta divisa, que opera en el mercado informal, tiende a tener un valor más elevado que el oficial, aunque la brecha ha comenzado a cerrarse debido a recientes políticas económicas.

Valor del euro oficial

De acuerdo a la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se encuentra a $1.560,00 para la compra y $1.660,00 para la venta este viernes.

Además, el euro tarjeta, utilizado para gastos en el exterior, presenta un valor de $2.192,10 para la compra y $1.590,36 para la venta.

Valor del euro blue hoy, 13 de marzo

Comparativa en los bancos argentinos

La cotización del euro en los principales bancos del país este 13 de marzo es la siguiente:

Banco Ciudad: $1.560,00 (compra) y $1.660,00 (venta).

Banco Nación: $1.550,00 (compra) y $1.660,00 (venta).

Banco Patagonia: $1.576,33 (compra) y $1.666,65 (venta).

Banco Supervielle: $1.579,00 (compra) y $1.676,00 (venta).

Banco Francés: $1.630,00 (compra) y $1.690,00 (venta).

Valor del dólar blue

En el mercado paralelo, el dólar blue se cotiza hoy, viernes 13 de marzo, a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

Este dólar blue, conocido por su operación en el mercado informal, suele tener un precio superior al oficial, que se encuentra disponible a través de los bancos.