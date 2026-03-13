Pablo Das Neves: “El IPC no refleja con precisión la verdadera inflación”

La inflación en Argentina sigue como tema de interés, y el economista Pablo Das Neves nos ofrece su perspectiva sobre las proyecciones para febrero. Con un pronóstico que rondaría el 3%, Das Neves profundiza en los factores que influyen en esta problemática.

En una reciente conversación con Canal E, Pablo Das Neves analizó las predicciones de inflación para febrero, donde se espera un índice cercano al 3%. Según el economista, esta cifra refleja una tendencia que continúa a pesar de la inestabilidad económica que enfrenta el país.

Febrero: Mes de Inflación Moderada

Das Neves explicó que “febrero tiende a ser un mes con menor presión inflacionaria en comparación con los previos”, basándose en datos históricos. Sin embargo, mencionó que, a pesar de esta tendencia, la inflación ha mantenido un incremento sostenido, sin descender bajo 3% mensual en varios meses.

Referencias Destacadas en el IPC

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Buenos Aires juega un rol crucial en la anticipación de los datos a nivel nacional. “Este índice a menudo actúa como un reflejo de la inflación en todo el país”, indicó Das Neves, destacando que registro una inflación de 2.7%, cercana al 2.9% del IPC nacional en enero.

Expectativas de Consultoras y la Influencia del Sector Alimentario

A pesar de la leve desaceleración que sugiere el IPC porteño, las consultoras mantienen una visión más conservadora, augurando una inflación que oscila entre el 2.8% y el 3%. “El impacto de los alimentos y bebidas es significativo dentro del IPC, lo que añade presión al total”, explicó el economista.

Metodologías y Proyecciones Inflacionarias

Das Neves también subrayó que la actual metodología para medir el IPC podría estar subestimando la realidad inflacionaria. “Las mecánicas han permanecido sin cambios desde 2014, lo que distorsiona la veracidad de los datos”, añadió.

Debate en Torno a la Medición de la Inflación

La posibilidad de actualizar la metodología de medición de la inflación es otro punto de discusión. Das Neves señala que un cambio en la canasta podría resultar en un índice más elevado de lo que se reporta actualmente. “Los precios regulados, como tarifas y combustibles, son cruciales y actualmente muestran un atraso”, afirmó.

Proyecciones del Gobierno y Perspectivas del Economista

El economista se mostró escéptico respecto a las proyecciones del gobierno sobre una futura disminución significativa de la inflación. “Es demasiado optimista pensar que podremos ver un indicador con un 1 adelante pronto”, concluyó.

Finalmente, resaltó que, en el panorama actual, tanto el Gobierno como el Fondo Monetario Internacional centran sus esfuerzos en la acumulación de reservas, priorizando esta meta sobre otros aspectos macroeconómicos.