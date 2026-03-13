Camisetazo en el Buen Pastor: La feria de fútbol que une a hinchas con 1,500 camisetas

¡Vuelve el Camisetazo! La feria de camisetas que une a todos los fanáticos del fútbol en Córdoba

Prepárate para una jornada única dedicada a las camisetas de fútbol. El próximo sábado 14 de marzo, Córdoba será el escenario perfecto para que coleccionistas y aficionados se reúnan en la tan esperada feria “Camisetazo” donde el intercambio y la pasión se ponen de manifiesto.

Momentos del Camisetazo en una de sus ediciones anteriores

Más de 1.500 camisetas en un solo lugar

El evento se llevará a cabo en el Paseo del Buen Pastor, donde se habilitarán numerosos stands exhibiendo una impresionante colección de más de 1.500 camisetas. Desde las últimas tendencias hasta piezas vintage e incluso prendas que han sido utilizadas por jugadores en partidos profesionales, la variedad será asombrosa.

Una pasión que une generaciones

El Camisetazo tiene su origen en la afición de Maximiliano Gandolfi y su amigo Mauricio Ardiles, coleccionistas con más de 20 años de experiencia. “En un regreso a Córdoba, decidimos que era hora de recrear la magia de las convenciones que se realizaban en Buenos Aires”, recordó Gandolfi.

Piezas únicas para los verdaderos fanáticos

El público podrá encontrar desde camisetas vintage de los años 90 hasta emblemáticas prendas de equipos cordobeses y de la Selección Argentina. Estas piezas, que generan gran interés entre los coleccionistas, varían en valor basado en su historia, desgaste y el jugador que las utilizó. “Algunas camisetas pueden costar entre 100 mil y 250 mil pesos”, detalló Gandolfi.

Un encuentro para todos los hinchas

El Camisetazo no solo es un lugar para intercambiar camisetas, sino también un punto de encuentro para fans de diferentes equipos, desde Talleres y Belgrano hasta Boca y River. “Hemos logrado reunir a hinchas en un ambiente de camaradería e intercambio de experiencias”, añadió el organizador.

Música y gastronomía para disfrutar en familia

Aparte de la gran variedad de camisetas, el evento ofrecerá un espacio social con DJ en vivo, sorteos y un buffet con deliciosas opciones gastronómicas. La propuesta busca que los asistentes disfruten de un día completo de charlas y diversión, con promociones como 2×1 en bebidas para alegrar aún más la jornada.

El legado del coleccionista

Maximiliano Gandolfi no solo es el organizador de este encuentro, sino también un apasionado coleccionista con más de 250 camisetas originales en su colección personal. Su especialización son las camisetas de Instituto, y además, cuenta con una tienda llamada Reliquias Instituto, donde ofrece objetos que cuentan la historia del club.