Mario Nívoli: Primer Identificado entre los Restos Hallados en «La Perla»

Mario Alberto Nívoli, un electricista de Ucacha, ha sido identificado entre los restos de las doce personas desaparecidas halladas en el predio militar La Perla, a 20 kilómetros de Córdoba. Este descubrimiento es un paso crucial en la lucha por la verdad y la justicia de aquellos que sufrieron durante la dictadura.

Mario Alberto Nívoli, originario de Ucacha, se ha convertido en el primer nombre reconocido entre los restos de doce desaparecidos localizados en el ex centro clandestino de detención conocido como La Perla, en la zona de La Calera. La identificación fue posible gracias al trabajo del Equipo de Antropología Forense, que realiza investigaciones en el marco de un expediente judicial dirigido por Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Número 3 de Córdoba.

Juez Hugo Vaca Narvaja

Nívoli fue secuestrado el 14 de febrero de 1977, cuando un grupo de tareas irrumpió en su vivienda en el barrio General Paz de Córdoba. A sus 28 años, se encontraba en plena formación académica, ya que estudiaba Ingeniería Química en la Universidad del Litoral, al mismo tiempo que militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

La noticia de su identificación fue recibida por su hija, María Soledad Nívoli, quien compartió sus emociones en diálogo con Cadena 3: “Lo primero que sentí fue un llanto explosivo. Estaba saliendo de la escuela de mi hijo Emiliano, cuando me llamó el abogado. Nunca imaginé que esa llamada sería para esto.”

María Soledad expresó su alivio y la transformación de su identidad: “Ya no soy más una hija de desaparecidos. Ahora soy huérfana de padre”, y aseguró que quienes cometieron estos crímenes no deberían seguir impunes: “Lo siguieron cometiendo durante todos estos años al mantenerlo desaparecido.”

Búsqueda en La Perla

Un hallazgo que resuena en la historia argentina

El lunes 9 de marzo, la Justicia Federal anunció el descubrimiento de los restos de 12 personas desaparecidas entre 1976 y 1983. Este avance se logró gracias a los análisis realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en conjunto con el Instituto de Medicina Forense de Córdoba, tras las excavaciones de 2025 en la Loma del Torito, parte del ex Centro Clandestino de Detención La Perla.

El sitio, que operó bajo la dirección de Luciano Benjamín Menéndez, ha sido históricamente señalado como un lugar de torturas y desapariciones, donde se estima que alrededor de 2,500 personas fueron mantenidas cautivas, la mayoría de las cuales nunca más fueron vistas.

Luciano Benjamín Menéndez

El descubrimiento de los restos de Nívoli y de otros desaparecidos simboliza un paso importante hacia la justicia y la memoria, permitiendo que las familias de las víctimas comiencen a sanar y reescribir la historia de dolor que vivieron.