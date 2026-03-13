Fugazzeta Irresistible: Calidad y Técnica en Cada Bocado

La Revolución de la Pizza: Un Viaje del Sabor en Argentina

La pizza, un clásico que nunca pasa de moda, se reinventa en todo el mundo. En Argentina, la tradición se fusiona con la modernidad, creando una experiencia culinaria única que despierta el apetito y la curiosidad.

La pizza evoluciona y se muestra en un espectáculo cautivador donde la tradición y la innovación se entrelazan. Junto a los tradicionales hornos a leña, la tecnología ha dado paso a nuevos hornos eléctricos que prometen cocciones perfectas, llevando este plato emblemático a un nuevo nivel.

Los pizzeros argentinos están experimentando con harinas variadas, adaptándose a las demandas de los tiempos modernos. Los molinos, atentos a esta tendencia, ofrecen opciones que mejoran la textura y el sabor de las preparaciones, permitiendo a los maestros pizzaiolos jugar con diferentes combinaciones para lograr la masa ideal.

El arte de la masa se convierte en una ciencia, donde la hidratación, los tiempos de descanso y la fuerza de la harina son elementos claves en la búsqueda de la perfección. Esta búsqueda no solo da como resultado pizzas irresistibles, sino también opciones para celíacos, veganos y vegetarianos, reflejando un compromiso con la diversidad alimentaria.

La experiencia gastronómica ha cobrado un nuevo significado. Hoy, los ingredientes no son solo comestibles; llevan consigo historia, cultura e identidad. Las redes sociales juegan un papel crucial en este fenómeno, convirtiendo a la pizza en un producto visual y atractivo, ideal para compartir en plataformas como Instagram y TikTok. Esta tendencia ha encontrado su camino en las manos hábiles de muchos pizzaiolos argentinos.

En el corazón de Marcos Paz, tres emprendedores: José Festa, Sebastián Trillo y Ariel Gravano, unieron fuerzas para crear La Notable, un referente gastronómico de la zona. Su éxito los llevó a descubrir una nueva oportunidad: abrir una pizzería que ofreciera calidad excepcional.

La visión de Ariel Gravano, un chef y docente de renombre, lo llevó a Roma, donde aprendió los secretos de la auténtica masa de pizza al molde romana. Con este conocimiento, regresó decidido a ofrecer versiones innovadoras que capturan la esencia porteña.

Pizzas al molde con una masa altamente hidratada y aireada, fermentada durante dos días, son el sello distintivo de su propuesta. La calidad de los ingredientes, siempre provenientes de productores locales, asegura sabores vibrantes y auténticos. Gravano ofrece una mezcla exquisita de dos tipos de mozzarella y una salsa de tomate que se prepara a la vista.

La fainá, un complemento que destaca por su textura crocante y húmeda, acompaña perfectamente a la pizza de cancha, que se realza con aceite de ajo, pesto de perejil y un toque de queso estacionado de Lobos.