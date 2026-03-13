Dólar: Cotización del viernes 13 de marzo

¿Cuál es la cotización del dólar hoy, viernes 13 de marzo?

Descubre cómo se encuentra el dólar en sus diversas modalidades en el mercado argentino este viernes, con datos actualizados para que estés informado al instante.

Dólar Blue: ¿A cuántos se negocia hoy?

En el mercado paralelo, el dólar blue se sitúa en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar Oficial: Cotización actual

En la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se encuentra hoy con una cotización de $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Un juez declaró inconstitucional un artículo clave de la reforma laboral

Dólares Financieros: ¿Cuál es su valor hoy?

Dólar MEP

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, se encuentra a $1.403,40 para la compra y $1.424,20 para la venta.

¿A cuánto está el dólar blue hoy, viernes 13 de marzo?

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar CCL se cotiza a $1.457,50 para la compra y $1.458,80 para la venta este viernes.

Dólar Cripto: ¿Cuál es su tipo de cambio?

El dólar cripto hoy marca un precio de $1.464,20 para la compra y $1.464,30 para la venta.

¿Qué cambios trae la reforma laboral en los recibos de sueldo y el pago del salario?

Dólar tarjeta: Cotización del día

El dólar tarjeta se cotiza hoy a $1.839,50, siendo referencia para los montos en el resumen de tu tarjeta.

Uno de cada cinco trabajadores salariales en Argentina saltea comidas por problemas económicos.

Riesgo País: ¿Qué nos dice hoy el indicador?

El riesgo país, un dato proporcionado por JP Morgan, se ubica en 568 puntos básicos este viernes.