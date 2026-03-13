PAMI lanza función para rastrear el envío de absorbentes

A partir de esta semana, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) lanza una innovadora función en su plataforma Mi PAMI, que emite un nuevo horizonte de previsibilidad y control para sus afiliados.

La función «Mis entregas»: un cambio positivo

El nuevo apartado «Mis entregas» se ha implementado para que los beneficiarios puedan monitorear el recorrido de los higiénicos absorbentes desde el centro de distribución hasta su hogar. Esta herramienta busca centralizar la gestión y proporcionar mayor certeza a los adultos mayores que dependen de estos insumos.

Consultas rápidas y sin intermediarios

Gracias a esta actualización, los afiliados ahora pueden realizar consultas rápidas sobre el estado de sus pedidos, eliminando la necesidad de intermediarios y reduciendo la incertidumbre en el proceso de entrega. Según el PAMI, esta función está diseñada para mejorar la experiencia del usuario.

Estructura de seguimiento detallado

La sección «Mis entregas» proporciona a los beneficiarios una pestaña de «Solicitudes» donde pueden visualizar envíos en curso, así como un historial de entregas anteriores. Cada pedido puede estar en uno de cuatro estados: «en preparación», lo que indica que el paquete se está armando; «en camino», una vez que el repartidor ya tiene el producto; «entregado», al confirmar la recepción; o un aviso en caso de que no se pueda concretar la entrega.

Transparencia en la información de los pedidos

Adicionalmente, la plataforma Mi PAMI ofrecerá detalles específicos sobre el contenido de cada envío. Esto permitirá a los afiliados o sus representantes verificar si la cantidad y tipo de absorbentes coinciden con lo prescrito por los médicos, asegurando mayor exactitud en las entregas.

Facilitando la entrega efectiva

Desde PAMI, se subraya que esta modernización simplifica los mecanismos de control; así, los beneficiarios pueden organizar su presencia en casa para recibir insumos, lo que minimiza el margen de fallas en las entregas.

Digitalización de PAMI: un paso adelante

La introducción de «Mis entregas» es parte de la estrategia del organismo para reducir la presencialidad en las Unidades de Gestión Local. Con esta digitalización, los jubilados pueden tener un control total sobre su prestación desde cualquier dispositivo conectado a internet, optimizando tiempos y respuestas ante posibles demoras.

Opciones de contacto tradicional disponibles

Si los afiliados encuentran irregularidades en el domicilio o dudas sobre la recepción, los canales de atención tradicionales siguen disponibles. El número 138 de PAMI cuenta con una opción especializada para consultas sobre entregas y, además, se mantiene la atención presencial para quienes prefieran asistencia directa.

Mejorando la logística de insumos

La entrega de higiénicos absorbentes representa uno de los servicios más demandados. Con esta nueva función, PAMI busca no solo optimizar recursos, sino también minimizar reclamos y asegurar que los insumos lleguen efectivamente a quienes los requieren a diario. La transparencia en el proceso refuerza la autonomía de los beneficiarios, al simplificar el acceso a la información relevante.

Actualización de datos: clave para la efectividad

PAMI recuerda la importancia de tener actualizados los datos de contacto y la dirección de entrega en la base de datos de Mi PAMI. Esto es fundamental para asegurar que el nuevo sistema funcione de manera óptima y que las entregas se concreten sin inconvenientes, evitando así costos innecesarios para el sistema de seguridad social.