Empresas anticipan aumento salarial del 17,5% en 2026 con nuevo esquema

La dinámica salarial en el país se está transformando, dejando atrás la lucha constante contra la inflación. Según el reciente estudio de Randstad, las empresas argentinas planean aumentos significativos, pero con una visión más estratégica y selectiva.

Un Cambio de Paradigma

El contexto salarial en Argentina está experimentando un notable giro hacia 2026. Después de años en los que tanto empleadores como empleados lucharon por mantenerse a flote ante la inflación, ahora se vislumbra un nuevo enfoque: aumentos salariales más relevantes, pero menos generales, y con un mayor énfasis en la evaluación del rendimiento individual y la retención de talento clave.

Aumentos Proyectados y Contexto Económico

Según el último Reporte Salarial de Randstad, se anticipan aumentos promedio del 17,5% para la primera mitad de 2026, con un marco que varía entre un 4% mínimo y un 35% máximo. Este cambio se produce en un clima donde la desaceleración de la inflación empieza a influir en la política salarial.

Estrategias Selectivas en la Compensación

Las empresas están adaptando sus enfoques en compensación. La tendencia apunta a abandonar ajustes salariales constantes, en favor de políticas más estratégicas que consideran el desempeño individual y las especificidades de cada rol. Esta metodología permite retener a aquellos empleados que son clave para el funcionamiento de la organización.

Métricas que Marcan la Diferencia

De acuerdo con el estudio, el 31% de las empresas revisan salarios trimestralmente, mientras que el 22% lo hace cada seis meses. Este cambio en la frecuencia de actualizaciones salariales refleja la nueva realidad en la que los ajustes se vuelven menos frecuentes, pero potencialmente más valiosos.

Beneficios Más Allá del Sueldo

La compensación ya no se enfoca únicamente en el salario fijo. Las organizaciones están comenzando a implementar esquemas mixtos que integran bonos, beneficios y oportunidades de desarrollo profesional. Este enfoque no solo busca mantener la competitividad en el mercado laboral, sino también incentivar a su personal clave sin afectar de manera lineal la estructura salarial.

Estabilidad Laboral en un Entorno Cauteloso

A pesar de los incrementos salariales, la expansión del empleo en el sector formal muestra señales de moderación. Solo el 30% de las empresas encuestadas prevé aumentar su dotación en el primer semestre de 2026. Este fenómeno, junto con una rotación promedio de 7% de empleados en 2025, indica una cierta cautela de las empresas y de los trabajadores ante la incertidumbre económica.

Perspectivas para el Futuro

El escenario laboral para los próximos meses presenta una combinación de salarios en proceso de mejora, un enfoque más selectivo en los ajustes, y un uso constante de nuevas herramientas de compensación. Aunque la movilidad laboral se mantiene contenida, el foco en la formación y desarrollo del talento sugiere una evolución positiva en la relación entre empleadores y empleados.