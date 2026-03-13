ANSES: Beneficiarios que cobran este viernes 13 de marzo

Pagos de ANSES: Conocé el Cronograma para Este Viernes 13 de Marzo de 2026

Este viernes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene preparado un amplio cronograma de pagos dirigido a jubilados, pensionados y beneficiarios de diversas asignaciones sociales. Te contamos todos los detalles para que estés informado.

¿Quiénes Recibirán Pagos Este Viernes?

El cronograma de ANSES depara importantes desembolsos, especialmente para los sectores más vulnerables. En esta jornada, se acreditarán los haberes para jubilados y pensionados cuyos documentos finalicen en 4. Los fondos se depositarán automáticamente en las cuentas bancarias que hayan sido declaradas.

Aumentos en Jubilaciones y Pensiones

El haber mínimo para marzo se establece en $369.600,88, sumando un bono extraordinario de $70.000 para garantizar el poder adquisitivo. Así, los jubilados que perciban este viernes recibirán un total de $439.600,88.

Pensiones No Contributivas También Tienen Su Espacio

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 8 y 9 recibirán sus pagos en este mismo día. Esto incluye a aquellos que perciben pensiones por invalidez o vejez, así como a las madres de siete hijos.

Asignaciones Familiares y Beneficios Especiales

A su vez, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 4 verán acreditados sus montos. Para marzo, la AUH asciende a $132.814 por hijo, aunque el monto neto que se percibe, tras la retención, es de $106.251,20.

Cronograma de Asignación por Embarazo y Prenatal

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cobrarán este viernes si su DNI termina en 3. Este monto también sigue el sistema de actualización por movilidad. Los pagos de Prenatal y Maternidad se entregarán a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1, siendo estos recursos esenciales en momentos críticos de cuidado familiar.

Asignaciones de Pago Único: Flexibilidad en la Gestión

Las asignaciones de pago único, que incluyen matrimonio, nacimiento y adopción, tienen una ventana de cobro abierta hasta el 10 de abril, permitiendo a los beneficiarios gestionar sus haberes sin apuros.

Logística y Sugerencias para los Beneficiarios

Con la alta afluencia de pagos, las entidades bancarias recomiendan utilizar canales electrónicos y retirar efectivo solo cuando sea absolutamente necesario, para evitar aglomeraciones. Los jubilados que superen el haber mínimo deberán esperar hasta la última semana de marzo para cobrar sus ingresos.

Valores Evolutivos y Retos Actuales

El incremento del 2,88% en marzo impacta en todos los beneficios de ANSES, enfrentándose a la presión inflacionaria que afecta tanto a medicamentos como a servicios básicos, lo que sigue siendo un desafío para los jubilados.

Importancia de la Seguridad en Tiempos de Cobro

ANSES instó a los beneficiarios a no compartir información personal ni claves bancarias ante posibles estafas. Todos los trámites pueden realizarse de forma segura a través de la plataforma Mi ANSES.

El viernes se cierra una semana llena de actividad en el ámbito previsional, y el calendario proseguirá el lunes 16 de marzo, para quienes tienen documentos terminados en 5.