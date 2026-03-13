Dónde ver ‘Una batalla tras otra’, ‘Pecadores’ y las candidatas a Mejor Película

¡Casi a la Puerta de los Oscar 2026! “Pecadores” Marca un Hito con 16 Nominaciones
La espera está por terminar. Este domingo 15, se llevará a cabo la esperada ceremonia de los premios Oscar 2026, y una película ha sorprendido a todos: Pecadores ha logrado un récord impresionante con 16 nominaciones.
En este artículo, te traemos una guía útil para conocer más sobre las producciones candidatas, sus directores y, lo más importante, si ya están disponibles en las salas de cine o plataformas de streaming en Argentina.
¡Descubre las Películas Nominadas!
Analiza cada una de estas destacadas películas y encuentra dónde verlas: tanto en el cine como en plataformas de streaming. Además, si todavía no han sido estrenadas en el país, te contamos cuándo podrás disfrutar de cada una.
Una batalla tras otra
Comedia/Suspenso. Dirigida por Paul Thomas Anderson. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor. Duración: 161 minutos.
DiCaprio busca su segundo Oscar interpretando a un exrevolucionario que regresa del exilio para proteger a su hija adolescente de su antiguo enemigo. Nominaciones al Oscar: 13. Disponible en: HBO Max.
Pecadores
Drama/Horror. Dirigida por Ryan Coogler. Con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld y Jack O’Connell. Duración: 137 minutos.
La trama sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su ciudad natal con la esperanza de comenzar de nuevo, pero se enfrentan a misterios peligrosos. Nominaciones al Oscar: 16. Disponible en: HBO Max.
Hamnet
Drama. Dirigida por Chloé Zhao. Protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal. Duración: 125 minutos.
La historia profundiza en la vida de Agnes, la esposa de William Shakespeare, mientras lucha con la pérdida de su hijo, lo que inspira la creación de *Hamlet*. Nominaciones al Oscar: 8. Estreno: 5 de febrero en cines.
Marty Supremo
Drama. Dirigida por Josh Safdie. Protagonizada por Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow y Odessa A’zion. Duración: 149 minutos.
Sigue la vida de un joven vendedor de zapatos en los años ’50 que sueña con ser campeón de ping pong. Nominaciones al Oscar: 9. Solo en cines.
Valor Sentimental
Drama. Dirigida por Joachim Trier. Con Renate Reinsve y Stellan Skarsgård. Duración: 133 minutos.
Un cineasta retirado intenta volver al ruedo cinematográfico filmando en su antigua casa familiar, deseando que su hija acepte ser la protagonista. Nominaciones al Oscar: 9. Solo en cines.
Bugonia
Comedia negra. Dirigida por Yorgos Lanthimos. Con Emma Stone y Jesse Plemons. Duración: 118 minutos.
Duas jóvenes que sospechan de una invasión alienígena realizan un secuestro bizarro. Nominaciones al Oscar: 4. Solo en cines.
Frankenstein
Fantasía/Horror. Dirigida por Guillermo del Toro. Con Oscar Isaac y Jacob Elordi. Duración: 149 minutos.
Una visión única del clásico de Mary Shelley, a través de la mirada del galardonado director. Nominaciones al Oscar: 9. Disponible en: Netflix.
El Agente Secreto
Drama. Dirigida por Kleber Mendonça Filho. Con Wagner Moura. Duración: 161 minutos.
La historia sigue a un hombre que intenta escapar de un pasado violento en Brasil en 1977. Nominaciones al Oscar: 4. Estreno: 26 de febrero en cines.
F1: La Película
Drama/Deporte. Dirigida por Joseph Kosinski. Con Brad Pitt y Damson Idris. Duración: 155 minutos.
Un expiloto de Fórmula Uno regresa a la acción mentoreando a un joven piloto. Nominaciones al Oscar: 4. Disponible en: Apple TV+.
Sueños de Trenes
Drama. Dirigida por Clint Bentley. Con Joel Edgerton y Felicity Jones. Duración: 102 minutos.
Un hombre intenta adaptarse a la vida tras la muerte de su familia en el oeste estadounidense. Nominaciones al Oscar: 4. Disponible en: Netflix.