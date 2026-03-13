Corredor 7 del transporte urbano: SolBus promete iniciar operaciones en abril

La empresa SolBus se prepara para hacerse cargo del Corredor 7 del transporte urbano de Córdoba, tras la reciente revocación de concesión a FAM por parte del municipio. La llegada de esta compañía promete un cambio positivo en el servicio.

70 Colectivos Nuevos para Mejorar el Servicio

Christian Boess, representante legal de SolBus, aseguró que la empresa “está prácticamente lista” para iniciar operaciones. Se están finalizando detalles contractuales para formalizar el acuerdo. Boess afirmó: “Se está trabajando intensamente en los aspectos técnicos y estamos muy avanzados para comenzar a principios de abril con 70 colectivos cero kilómetro, que son una realidad y están esperando desembarcar en Córdoba.”

La propuesta incluye la absorción de aproximadamente 287 empleados que actualmente se desempeñan en el servicio. Boess comentó: “Pretendemos generar un ambiente laboral motivador y eficiente, por lo que el lugar de los trabajadores está asegurado.”

Un Desafío Inminente

El nuevo apoderado de la empresa expresó su preocupación por el contexto actual del transporte urbano, ya que los usuarios están exigiendo un servicio de calidad ante las dificultades pasadas. “Estamos conscientes de que debutar en este ambiente será un reto, pero contamos con un equipo comprometido y expertos en la materia”, agregó.

Osvaldo Torres, socio de la empresa, recalcó la importancia de conocer no solo la teoría del servicio, sino también la realidad del tránsito en las calles de Córdoba. “Es un corredor con alta demanda, por lo que debemos estar preparados para implementar mejoras desde el primer día”, destacó.

Compromiso y Experiencia al Servicio de los Ciudadanos

Según Boess, SolBus no solo tiene un historial sólido en otras ciudades como Comodoro Rivadavia, sino que llega con un plan concreto y ganas de revertir la situación del transporte en Córdoba. “Nos interesa establecer un vínculo de confianza con los usuarios que permita elevar la calidad del servicio”, concluyó.