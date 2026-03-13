Milei viaja a Madrid para un evento clave sobre criptomonedas

El presidente argentino llevará su mensaje a Europa este fin de semana, participando en un evento que promueve la libertad económica y las criptomonedas ante miles de emprendedores y expertos.

Javier Milei se prepara para aterrizar en España este sábado 14 de marzo, donde cerrará el Madrid Economic Forum 2026. Este encuentro, que se llevará a cabo en el emblemático Palacio Vistalegre de Madrid, espera reunir a aproximadamente 10,000 asistentes, incluyendo emprendedores, traders y expertos en criptomonedas.

Detalles del evento y programación

Milei tiene prevista su llegada a las 17:30 hora local y su ponencia se programará de 20:15 a 21:10. Las entradas oscilan entre 50 y 2,500 euros, lo que refleja el interés por temas de desregulación y libertades económicas.

El recorrido de Milei en España

Esta será la quinta visita de Milei a España desde que asumió la presidencia, y su segunda ocasión en este foro en menos de un año. Sin embargo, no se contempla agenda con funcionarios del Gobierno español ni reuniones con representantes del Ibex 35.

El papel de los organizadores y la filosofía libertaria

El evento está organizado por las empresas andorranas Racks Labs y Abast, siendo la primera dirigida por Víctor Domínguez, un influencer en consultoría financiera y criptomonedas. Domínguez destacó que la participación de Milei es «totalmente altruista» y responde al «hambre de estas ideas» en España.

Networking y encuentros esperados

La agenda del foro incluye paneles que versan sobre desregulación y constitución libertaria, y se prevé un espacio de networking enfocado en inversión, finanzas y activos digitales. Durante su estancia, Milei planea reunirse con figuras notables como el líder de Vox, Santiago Abascal y el economista Jesús Huerta de Soto.

Controversias en el ecosistema cripto

Milei ha manifestado un interés continuo por las criptomonedas y Bitcoin, considerándolas alternativas viables al sistema monetario tradicional. Sin embargo, su relación con el ecosistema cripto ha estado marcada por controversias, como el caso del token $LIBRA, que fue criticado por su abrupta subida y posterior caída en el mercado. Este tema está siendo investigado tanto en Argentina como en Estados Unidos por posibles irregularidades de mercado.